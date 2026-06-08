Xiaomi'nin Türkiye'de Çok Satan Telefonu HyperOS 3 Aldı!

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi, dağıtım sürecini ilk olarak geçen yılın ekim ayında en yeni amiral gemileriyle başlatmış, mart ayına gelindiğinde ise HyperOS 3 güncellemesi alacak cihazların büyük çoğunluğu yeni sürüme kavuşmuştu.

Ancak Xiaomi 13T serisinin standart modeli için bekleyiş devam ediyordu. Neyse ki kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği güncelleme sonunda yayınlanmaya başladı.

Xiaomi 13T, HyperOS 3 Güncellemesi Aldı mı?

Sistem iyileştirmeleri, yenilenmiş arayüz ve birçok yeni özellik ile birlikte gelen Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi nihayet Xiaomi 13T modeli için dağıtıma çıktı. Öyle ki Endonezya'da OS3.0.1.0.WMFIDXM sürüm numarasıyla yayınlandı. Tabii güncellemenin yalnızca bu ülkeyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Kademeli olarak diğer ülekelerde de sunulacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de var çünkü Xiaomi 13T, ülkemizde de satılıyor. Hatta 2023'te piyasaya sürülen bu cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 29 bin TL.

HyperOS 3'ün Türkiye'de ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor. Dolayısıyla Xiaomi 13T sahiplerinin şu an için yapabileceği tek şey güncelleme bildirimini beklemek.

Xiaomi HyperOS 3 Güncellemesi Kaç GB?

Xiaomi 13T için yayınlanan Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yaklaşık 6,5 GB boyutunda. Bu da güncellemenin oldukça büyük olduğunu gösteriyor. Ancak birçok yenilik ve iyileştirme içerdiğini düşünürsek bunun normal olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer akıllı telefonunuzda yeterli boş depolama alanı yoksa kullanmadığınız uygulamaları silebilir, gereksiz dosyaları temizleyebilir veya galerinizdeki fotoğraf ve videoları bir bulut depolama hizmetine yedekleyerek cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Ayarlar uygulamasını açın. Telefon Hakkında bölümüne girin. HyperOS sürümü veya Sistem güncellemesi seçeneğine dokunun. Cihaz yeni güncellemeleri kontrol edecektir. HyperOS 3 güncellemesi görünüyorsa İndir ve Yükle seçeneğine basın. İndirme tamamlandıktan sonra cihazı yeniden başlatarak kurulumu başlatın.

Yeni HyperOS 3 güncellemesini mobil cihazınıza yüklemek için sadece birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Yani oldukça basit. Öncelikle Ayarlar uygulamasını açın ve Telefon Hakkında bölümüne girin. Ardından HyperOS sürümü veya Sistem güncellemesi seçeneğine dokunun.

Cihazınız mevcut güncellemeleri kontrol edecektir. Eğer HyperOS 3 sürümü görünüyorsa "İndir ve Yükle" butonuna dokunarak indirme işlemini başlatabilir, indirme tamamlandıktan sonra kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

İndirme işlemine başlamadan önce mobil verinizin tükenmemesi için bir Wi-Fi ağına bağlanmanızda fayda var. Ayrıca güncelleme sırasında herhangi bir sorun yaşamamak adına cihazınızın şarj seviyesinin en az yüzde 50 olmasına dikkat etseniz iyi olur.

Xiaomi 13T Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Xiaomi'nin mevcut yazılım güncelleme politikasına göre Xiaomi 13T, 2028 yılına kadar desteklenecek. Bu kapsamda cihaz için dört büyük Android sürümü ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunulacak. Xiaomi 13T, kutudan Android 13 işletim sistemiyle çıkmıştı.

Android 14, Android 15 ve Android 16'yı zaten aldı. Önümüzdeki sene ise Android 17'ye kavuşacak. Dolayısıyla 2027 yılına kadar Android, 2028 yılına kadarsa güvenlik güncellemeleri almayı sürdürecek.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin popüler orta segment telefonu Xiaomi 13T için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesinin yayınlanması, kullanıcılara rahat bir nefes aldırdı. Zira cihaz sahipleri aylardır yeni sürümü bekliyordu. Xiaomi'nin dağıtımı başlatmasıyla birlikte uzun süredir devam eden belirsizlik nihayet sona erdi.