IP TV'lere Büyük Operasyon Yapıldı! Yayınlar Kesiliyor

Korsan IP TV yayını yapan Xtream Codes'a dünya genelinde eş zamanlı olarak baskın yapıldı. IP TV kullanıcılarının yayınları kesilmeye başladı.

Dünyadaki çoğu IP TV satıcısının kullandığı IP TV yönetim sistemi olan Xtream Codes'a İtalya, Fransa, Bulgaristan ve Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde polis tarafından eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

İtalyan yetkililer dün, Xtream Codes IPTV'nin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Korsanlıkla mücadele adı verilen operasyonlarda yaklaşık 22 kişinin gözaltına alındığı, 200'den fazla sunucu ve dijital ekipmanın ele geçirildiğini söyleniyor.

İtalyan yetkililer , Xtream Codes'ın sadece İtalya'da 5 milyondan fazla aktif kullanıcısının bulunduğunu ve bunun yıllık olarak yaklaşık 60 milyon euro'ya eşit olduğunu açıkladı. IP TV kullanıcılarının ceza alabileceği konuşuluyor.

Dünyadaki çoğu IP TV satıcısının kullandığı IP TV yönetim sistemi olan Xtream Codes'dan hizmet alan tüm kullanıcıların bilgileri polislerin eline geçti. Yetkililer yaklaşık 700.000 aboneliği sonlandırdıklarını söylediler.

Bazı IP TV kullanıcıları sosyal medya üzerinden yayınlarının kesildiği bilgisini paylaşmakta. Dünya genelinde 50 milyondan fazla IP TV kullanıcısının olduğu tahmin edilmekte. Konu hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!