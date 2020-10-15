iPhone 12 Pro Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı: Yok Artık!

iPhone 12 Pro, Türkiye'nin önde gelen teknoloji mağazalarının bir tanesi olan Vatan Bilgisayar'ın internet sitesi üzerinde ön siparişe çıktı. Ön siparişe çıkan akıllı telefon kısa sürede tükendi. iPhone 12 Pro Türkiye fiyatı bir hayli yüksek görünüyor. iPhone 12 Pro Türkiye fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

iPhone 12 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde iPhone 12 Pro'nun 128 GB'lık modelinin fiyatının 23.600 TL olduğu görülmekte. Bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu rahat bir şekilde söylememiz gerekiyor. Fiyatın ne kadar gerçek olduğu bilinmez ancak yapılan hesaplamalara göre iPhone 12 Pro'nun Türkiye fiyatı daha düşük olacak.

iPhone 12 Pro'nun 128 GB'lık modelinin fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatı şu anki dolar kuruna çevirip vergileri eklediğimizde 15.299 TL gibi bir fiyat ile karşılaşmaktayız. Apple Türkiye tarafından iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

iPhone 12 serisinin fiyatlarının resmi olarak birkaç hafta içerisinde açıklanacağını tahmin etmekteyiz.

Sizler Vatan Bilgisayar'ın aktardığı iPhone 12 Pro Türkiye fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 Pro Özellikleri

A14 Bionic işlemci ve 6 GB RAM ile gelen iPhone 12 Pro diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. iPhone 12 gibi 6,1 inç boyutunda OLED ekranla birlikte gelen modelin kamera tarafında çok daha iddialı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu noktada arkada 12 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve buna eşlik eden LiDAR Sensör bulunuyor. LiDAR Sensör özellikle artırılmış gerçeklik adına önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.