Apple Size Önce iPhone'u Sonra da Bataryasını Satacak

Apple, iPhone 17 serisi ile karşımıza çıkmak için adeta gün sayıyor. Eylül ayında tanıtılacak olan yeni seri dört farklı modelden oluşacak ve seleflerinden daha farklı olacak. Her şeyden önce Plus modeli kaldırılacak ve yerini iPhone 17 Air olarak isimlendirilmesi beklenen ultra ince modele bırakacak. Her ne kadar bu tercih pil ömrü konusundaki endişeleri beraberinde getirse de Apple'ın bunu nasıl çözeceği ortaya çıktı.

iPhone 17 Air'in Pil Ömrü Aksesuarlarla Artacak

Şirketin işlevsellikten çok forma öncelik verdiği iPhone 17 Air batarya kapasitesi ile hayal kırıklığı yaratacak. 5.6mm kalınlığıyla futuristik bir deneyim sunacak telefon, 3.000 mAh'tan daha küçük bir pile sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse iPhone 16'da bu sayı 3561 mAh.

Daha küçük batarya daha kısa pil ömrü, daha kısa pil ömrü daha çok şarj ve daha çok şarj da batarya hücrelerinde daha fazla yıpranma anlamına geliyor. Apple'ın bu soruna geliştirdiği çözüm ise eski bir aksesuar konseptini yeniden canlandırmak gibi duruyor.

Apple ultra ince iPhone 17 Air için özel bir bataryalı kılıf aksesuarı geliştiriyor. Bu aksesuar, cihazın en büyük dezavantajı olan kısa batarya ömrü sorununa pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Ancak bu da telefonun kalınlığını artırıyor ve en başında elinizde ultra ince bir telefon tuttuğunuz hissiyatını bozuyor.

Samsung Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air gibi ince telefonlar ise fonksiyonluktan çok bu hisse odaklanıyor. Bu nedenle ekstra pil ömrü kazandıracak bir kılıfın iyi sonuç verme ihtimali düşük görünüyor. Zaten raporlar, bataryalı kılıfın günlük kullanımdan ziyade özel durumlar için ideal bir çözüm amaçlı tasarlandığını iddia ediyor.

Elbette ki iPhone 17 Air'in pil performansını sizin kullanımınız belirliyor. Eğer siz ekran süresi düşük olan sabah günü yüzde 30 şarjla bitiren bir kullanıcıysanız iPhone 17 Air size uygun olabilir. Ancak günlük dört saatin üzerinde ekran süreniz varsa sürekli bir kılıf ya da powerbank ile kullanacağınız telefon sizlik değil ve bir başka iPhone 17 serisi üyesi size daja uygun olacaktır.