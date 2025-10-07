Bütçe Dostu Yeni iPad Mini'nin Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Yeni iPad Mini'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda tabletin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu yeni iPad Mini, geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 17 Pro'nun işlemcisine sahip olacak. Ayrıca ekranda çok önemli bir iyileştirme yapılacak.

Yeni iPad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz yılın ekim ayında A17 Pro işlemcisine sahip iPad Mini tanıtılmıştı. Ortaya çıkan bilgliere göre Apple, serinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni iPad Mini, gücünü A19 Pro işlemcisinden alacak. iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in A19 Pro işlemcisine sahip olduğunu belirtelim.

Apple'ın bütçe dostu yeni ayrıca OLED ekran ile beraber gelecek. iPad Mini serisinin bir önceki modelinde Liquid Retina IPS LCD ekran teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni model, daha canlı renkler, daha iyi görüş açıları ve yüksek kontrast dahil birçok avantaj sunacak. Bu da özellikle tablette film, video ve dizi izleme deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Yeni iPad Mini'nin 8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne sürüldü. Önceki modelde 8,3 ekran büyüklüğü mevcut. Ekran özelliklerine dair henüz bir bilgi mevcut değil ancak bir önceki model, 1488 x 2266 piksel çözünürlük, 326 PPI piksel yoğunluğu, yansıma önleyici kaplama ve 500 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Yeni iPad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan yeni iPad Mini'nin 499 dolar (20 bin 808 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Eğer bu iddia doğruysa tablet uygun fiyata güçlü donanım sunacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Yeni iPad Mini Ne Zaman Çıkacak?

Yeni iPad Mini'nin 2026 veya 2027 yılında piyasaya sürüleceği iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü tabletin tam olarak hangi tarihte tanıtılacağı belli değil.