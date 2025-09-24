Apple’dan Şaşırtan Açıklama: iPhone 17 Pro Neden Bu Kadar Kolay Çiziliyor?

Apple, geçtiğimiz hafta satışa sunduğu iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde fark edilen ve sosyal medyada gündem olan çizilme sorunu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Şirket, sorunun nedenine dair kimsenin tahmin edemeyeceği bir gerekçe gösterdi. Detaylar haberde.

Apple: "iPhone 17 Pro'daki Çizikler Aslında Çizik Değil"

ABD merkezli teknoloji devi, konu hakkında verdiği demeçte iPhone 17 Pro modellerinde ortaya çıkan çizilme sorununun cihazlarda kullanılan alüminyum gövdeden veya kullanıcı hatasından kaynaklanmadığını belirtiyor. Dahası firma, mağazalardaki sergilenen telefonların üzerinde görülen izlerin aslında birer çizik olmadığını aktarıyor.

Apple'ın açıklamasına göre telefonlarda fark edilen izler mağazalarda yer alan MagSafe şarj cihazlarının stantları ile ilgili. Şirket bu stantlarda biriken kir ve partiküllerin yüksek mıknatıs özelliği nedeniyle telefonların gövdesine yapıştığını ifade ediyor. Bu nedenle oluşan izlerin birer çizik olmadığı ve basit bir temizlikle kolayca giderilebileceği belirtiliyor.

Yaptığı açıklamada sadece iPhone 17 serisinin değil aynı zamanda iPhone 16 serisinin de bu durumdan etkilendiğini hatırlatan Apple, sorunun çözümü için mağazalardaki şarj stantlarının yenileneceği duyurdu.

Kamera Adası Çizilmeye Yatkın

Apple'ın bu açıklamasına karşın yapılan bağımsız testler iPhone 17 Pro modellerinin çizilmelere karşı dayanıklı olduğu konusunda şüphe yaratıyor. Zira telefonlarda yer alan büyük kamera adalarının çizilmelere yatkın bir yapıda olduğu öne sürülüyor.

Şirket bu konu hakkında yaptığı açıklamada ise telefonlarda yer alan kamera çıkıntısının MacBook gibi diğer Apple cihazlarının alüminyum kasalarına benzer bir yapıda tasarlandığını bildiriyor. Kamera çıkıntılarının piyasaya sürülmeden önce yapılan dayanıklılık testlerinden geçtiğini belirten Apple, yine de zamanla normal kullanıma bağlı olarak küçük aşınmaların ve çizilmelerin olabileceğini kabul ediyor.

Peki siz Apple'ın iPhone 17 Pro'larda yaşanan çizilme sorununa ilişkin yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sorun sahiden de MagSafe stantlarından kaynaklanıyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.