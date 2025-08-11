Kendisi Yok Kılıfı Var: iPhone 17 Kılıfları Türkiye'de Satışa Sunuldu!

iPhone 17 tanıtımına artık 1 aydan az bir süre kaldı. Bu noktada merakla beklenen yeni model için kılıf ve aksesuar üreticileri de çalışmaya başladı. Gelen sızıntı bilgiler ve prototip modellere göre ilk iPhone 17 kılıfları üretildi ve Türkiye'de satışa sunuldu. Peki çıkış fiyatı bile resmi olarak belli olmayan iPhone 17 modelinin kılıfları ne kadara satılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 17 Kılıfları Türkiye'de Satışta!

Apple’ın yeni iPhone 17 serisinin tanıtılmasına sayılı günler kala cihazların tasarımıyla ilgili sızıntılar teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, bu yılki modeller yalnızca donanımsal olarak değil görsel anlamda da önceki nesilden keskin şekilde ayrılacak. Bu durum mevcut iPhone 16 kılıflarının yeni seriye uyum sağlamayacağı anlamına geliyor.

iPhone 16 serisinde gördüğümüz kare formlu kamera kurulumu iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde yerini tamamen farklı bir tasarıma bırakıyor. Sızan görüntülere göre Apple cihazın arka yüzeyini yatay şekilde kaplayan geniş bir kamera barı tasarımına geçiş yapacak. Bu radikal değişiklik Apple’ın akıllı telefon pazarında yeni bir görsel kimlik oluşturma hedefini de ortaya koyuyor.

Türkiye’de iPhone 17 serisi için üretilmiş kılıflar şimdiden satışa sunulmuş durumda. Tasarımcılar ve üreticiler sızdırılan kalıplara dayanarak üretimlerini hızlandırdı. Fiyatlar ise şimdilik oldukça uygun seviyelerde. Ancak uzmanlar cihazlar resmi olarak tanıtılmadan ve boyutlar kesinleşmeden kılıf siparişi vermenin risk taşıdığını vurguluyor.

Tüm detayların Apple’ın Eylül ayında düzenleyeceği lansman ile tüm detayların netleşmesi bekleniyor. Sızıntıların doğru çıkıp çıkmayacağı ve Apple’ın olası sürprizleri teknoloji dünyasının merakla beklediği konular arasında. Peki siz iPhone 17 fiyatları ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...