Bu Paraya Sıfır Alınır: iPhone 17 Serisi İçin Tamir Fiyatları Belli Oldu!

Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone Air ve iPhone 17 serisi için garanti dışı tamir fiyatları açıkladı. Şu anda ön sipariş sürecinde olan modeller, önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri ise iPhone tamir fiyatları oldu. İşte Apple’ın iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için açıkladığı tamir ücretleri…

iPhone 17 Serisi ve iPhone Air Tamir Fiyatları

Apple’ın Türkiye için açıkladığı iPhone tamir fiyatları belli oldu. Yeni modellerin ekran, batarya ve kamera değişim fiyatları oldukça dikkat çekiyor. iPhone Air, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro’da ön cam kırılması halinde 15 bin 999 TL, iPhone 17 Pro Max’te ise 18 bin 499 TL ödenecek. Arka cam hasarı ise tüm modeller için 7 bin 739 TL olarak sabitlendi.

Hem ön hem arka camın aynı anda hasar görmesi durumunda iPhone Air, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro’nun tamir ücreti 20 bin 239 TL, iPhone 17 Pro Max’in ise 22 bin 899 TL olacak. Batarya değişiminde ise iPhone Air ve iPhone 17 için sırasıyla 5 bin 799 TL ve 4 bin 799 TL, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max için 5 bin 799 TL ücret belirlendi.

Kamera arızalarında iPhone Air ve iPhone 17 için 8 bin 299 TL, iPhone 17 Pro ve Pro Max için 12 bin 499 TL talep edilecek. Diğer hasarlar için ise fiyatlar çok daha yüksek. iPhone Air’de 58 bin 999 TL, iPhone 17’de 50 bin 999 TL, iPhone 17 Pro’da 66 bin 499 TL ve iPhone 17 Pro Max’te ise 73 bin 999 TL.

Tabii bu rakamların tahmini ücretler olduğunu ve kesin fiyatın cihazın durumuna göre serviste belirleneceğini söyleyelim.

iPhone Air ve iPhone 17 serisi tamir fiyatları şu şekilde: