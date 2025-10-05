120 Bin TL’lik iPhone 17 Pro Max’te Beklenmedik Tasarım Sorunu!

Apple kısa süre önce iPhone 17 serisini tanıttı. iPhone Air bir yana üç modelden oluşan bu yeni seri, özellikle standart modelde yapılan önemli iyileştirmelerle övgü topladı. Ancak her yıl olduğu gibi lansmandan kısa süre sonra bazı eleştiriler de gündeme gelmeye başladı. Bugün ise iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kullanıcıların dikkatini çeken kritik bir sorun gün yüzüne çıktı. İşte detaylar…

iPhone 17 Pro Modellerinde Flaş Sorunu Ortaya Çıktı

Bildiğiniz üzere Apple, bu yılki iPhone 17 Pro serisinde seleflerinden farklı bir tasarım tercih etti. Öyle ki arka tarafta yer alan kamera kurulumu artık belirgin şekilde öne çıkan bir kamera adasına yerleştirildi. Yani daha yüksek bir çıkıntılı alana taşındı. Normalde kameraların hemen yanında konumlanan flaş ise bu kez lenslerin tam karşısına alınarak tasarıma daha simetrik bir görünüm kazandırıldı. Ancak bu önemli bir sorunu da beraberinde getirdi.

Apple messed up???



The new flash position on the iPhone 17 Pro Max creates unwanted shadows when using the flash.



Here’s a quick comparison of photos taken on the iPhone 17 Pro Max vs. the 14 Pro Max. pic.twitter.com/BZLAf9nvjq — Ripudaman (@mrtechsense) October 3, 2025

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max’i karanlık ortamda karşılaştıran bir X kullanıcısı, yeni modelde flaşın konum değişikliği nedeniyle fotoğraflardaki objelerin gölge oluşturduğunu fark etti. Bunun önceki iPhone’larda olduğu kadar dengeli bir aydınlatma sunmadığı belirtildi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve pek çok kullanıcı yeni tasarımı eleştiren yorumlarda bulundu.

iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Özellik iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ekran 6,3 inç OLED, 2.622 x 1.206 piksel çözünürlük, ~460 ppi Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz, Always-On, Dynamic Island 6,9 inç OLED, 2.868 x 1.320 piksel çözünürlük, ~460 ppi, Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz, Always-On, Dynamic Island Ağırlık 206 gram 233 gram İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro RAM 12 GB 12 GB Depolama Seçenekleri 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kameralar 3 × 48 MP Fusion kamera sistemi (Ana, Ultra Geniş, Telefoto) 3 × 48 MP Fusion kamera sistemi (Ana, Ultra Geniş, Telefoto) Ön Kamera 18 MP Center Stage 18 MP Center Stage Pil Kapasitesi ~ 4.252 mAh ~ 5.088 mAh Yazılım iOS 26 iOS 26 Diğer Özellikler USB-C portu, IP68 su/ toz dayanımı, vapor chamber soğutma, Dynamic Island, Always-On ekran Aynı özellikler: USB-C, IP68, vapor chamber soğutma, Dynamic Island, Always-On ekran

