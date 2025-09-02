İnsanların Yüzde 70'i iPhone 17 İçin Para Biriktiriyor: Apple Bu Talebe Hazır mı?

Yaklaşık 7.000 iPhone kullanıcı ile yapılan bir anket teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fiyat karşılaştırma platformu SellCell'in düzenlediği bu anketin sonuçları, Apple'ın yeni iPhone 17 serisine olan talebin beklenenin çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

Elde edilen verilere göre, mevcut iPhone kullanıcılarının tam yüzde 68.3'ü yaklaşan iPhone 17 modellerinden birini satın almayı düşünüyor. Bu oran, geçtiğimiz yıl iPhone 16 serisi lansmanı öncesi kaydedilen yüzde 61.9'luk orana kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Detaylar haberde.

Hangi Modeller Ne Kadar İlgi Görüyor?

Sonuçlara göre standart iPhone 17'ye olan ilgi yüzde 16.7 seviyesinde kalırken, ilk kez sahneye çıkacak iPhone 17 Air modeli yüzde 13.5'lik bir talep topladı. Öte yandan ankete katılan kullanıcıların yüzde 38.1'i ise iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini satın almayı planladığını belirtiyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 3.3'lük bir kısmı ise katlanabilir iPhone modelini beklediğini ifade ediyor.

Kullanıcılar Neden iPhone 17'ye Geçmek İstiyor?

Ankete göre kullanıcıların yeni bir iPhone satın almasındaki en önemli neden mevcut telefonlarının azalan pil ömrü performansı. Katılımcıların yüzde 53'ü, yeni bir modele geçiş için en önemli nedenin bu olduğunu belirtirken diğer nedenler arasında iPhone 17'nin yeni tasarım ve özellikleri (yüzde 36.2), ekran iyileştirmeleri (yüzde 34.3) ve kamera yükseltmeleri (yüzde 28.1) yer alıyor.

Yeni bir iPhone almayı düşünmeyen kullanıcıların en önemli nedeni ise fiyat. Ankete katılanların yüzde 68.9'u yükseltme yapmamasının ana nedeni olarak cihazların yüksek fiyatını gösteriyor. Bunun yanı sıra katlanabilir telefonlara ilgi duyanlar (yüzde 7.5), eSIM özelliğinden rahatsız olanlar (yüzde 6.6) ve Android'e geçmeyi düşünenler de (yüzde 5.3) iPhone 17 modellerinden birini satın almayacağını belirtiyor.

Katlanabilir Telefonlar Apple'ın Satışlarına Balta Vurabilir

Ankette kullanıcılara yöneltilen bir diğer soruda merakla beklenen iPhone Fold ve diğer markaların katlanabilir telefonlarıyla ilgiliydi. Katılımcıların yanıtları, Android cephesindeki katlanabilir telefonların Apple için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Nitekim, Apple'ın 2026 yılına kadar katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmemesi durumunda, katılımcıların yüzde 20.1'i Samsung'a, yüzde 10.2'si ise Google'a geçeceğini belirtiyor. Öte yandan, Apple'a olan marka sadakatinin hala oldukça yüksek olduğunu da belirtmek de fayda var. Zira, ankete katılanların yüzde 69.6'sı rakip ürünlere bakmaksızın Apple ekosisteminde kalacağını ifade ediyor.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Apple kısa bir önce iPhone 17'nin tanıtım tarihini açıkladı. Şirket, 9 Eylül 2025 tarihinde düzenleyeceği bir lansmanla merakla beklenen yeni akıllı telefonlarını ilk kez sergileyecek. Lansman tarihinden sonraki birkaç haftada cihazların resmen satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz yeni iPhone 17 serisine olan yüksek talep hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.