Uygun Fiyatlı iPhone 17 Geliyor: En Büyük Eksikliği Kapatacak!
Uygun fiyatlı iPhone 17e, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16e'nin en büyük eksikliklerinden olan MagSafe desteği ile birlikte gelecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple'ın uygun fiyatlı yeni iPhone 17e modelinde MagSafe desteği yer alacak.
- Şirket, iPhone 16e modelinde bu özelliği sunmayarak kullanıcılardan tepki çekmişti.
- Yaklaşan cihaz ayrıca A19 çip, Dinamik Ada ve daha ince çerçeve gibi yeniliklere de ev sahipliği yapacak.
Apple'ın bütçe dostu olarak konumlandırdığı "iPhone e" serisiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Yakında tanıtılması beklenen yeni iPhone 17e, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen selefi iPhone 16e'nin en büyük eksikliklerinden birini kapatacak. İşte detaylar!
iPhone 17e MagSafe Desteğiyle Birlikte Geliyor
Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 16e modelinde tartışmalı bir karara imza atmıştı. Cihaz her ne kadar standart kablosuz şarjı desteklese de MagSafe teknolojisinden mahrum olarak piyasaya sürülmüştü. Bu durum telefonun MagSafe aksesuarlarıyla uyumsuz olmasına ve şarj deneyiminin beklentilerin altında kalmasına neden olmuştu.
Kullanıcılardan gelen tepkiler doğrultusunda Apple önümüzdeki yıl satışa sunacağı uygun fiyatlı iPhone modeli ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. İddialara göre yeni iPhone 17e, tam teşekküllü MagSafe desteğiyle birlikte piyasaya sürülecek.
Yeni cihaz bu sayede Apple ekosisteminde oldukça önemli bir ole sahip olan MagSafe aksesuarlarıyla birlikte uyumlu çalışacak ve bu alanda standart iPhone 17 modelleri arasındaki farkı tamamen kapatmış olacak.
iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılar merakla beklenen yeni modelin muhtemel özelliklerini ortaya çıkardı. İşte iPhone 17e'nin beklenen teknik özellikleri:
- Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan Super Retina XDR OLED panel.
- Tasarım: Daha ince ekran çerçeveleri, Dinamik Ada
- İşlemci: Apple A19
- Arka Kamera: 48 megapiksel
- Ön Kamera: 18 megapiksel (Center Stage Destekli)
- Bağlantı: C1 modem
Ne Zaman Tanıtılacak?
Apple yeni uygun fiyatlı telefonunun tanıtım tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak iddialara göre iPhone 17e 2026 yılının şubat ila mayıs ayları arasında kullanıcılarla buluşacak. Lansman etkinliği ile birlikte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı da netlik kazanacak. Gelişmeler için takipte kalın!
iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Android Telefon Yolda! Dev Bataryası Var
Honor Win ve Win Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Honor'un güçlü donanıma sahip yeni telefonları nasıl görünecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Hayalini Kurduğumuz iPhone Sonunda Gerçek Oluyor
Apple'ın 2027 yılında iPhone serisinin 20. yılına özel olarak tanıtacağı iPhone 20 modeli yıllardır konuşulan çerçevesiz ekran özelliği ile birlikte gelecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17e modelinde beklentileriniz neler?