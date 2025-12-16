Uygun Fiyatlı iPhone 17 Geliyor: En Büyük Eksikliği Kapatacak!

Apple'ın bütçe dostu olarak konumlandırdığı "iPhone e" serisiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Yakında tanıtılması beklenen yeni iPhone 17e, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen selefi iPhone 16e'nin en büyük eksikliklerinden birini kapatacak. İşte detaylar!

iPhone 17e MagSafe Desteğiyle Birlikte Geliyor

Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 16e modelinde tartışmalı bir karara imza atmıştı. Cihaz her ne kadar standart kablosuz şarjı desteklese de MagSafe teknolojisinden mahrum olarak piyasaya sürülmüştü. Bu durum telefonun MagSafe aksesuarlarıyla uyumsuz olmasına ve şarj deneyiminin beklentilerin altında kalmasına neden olmuştu.

Kullanıcılardan gelen tepkiler doğrultusunda Apple önümüzdeki yıl satışa sunacağı uygun fiyatlı iPhone modeli ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. İddialara göre yeni iPhone 17e, tam teşekküllü MagSafe desteğiyle birlikte piyasaya sürülecek.

Yeni cihaz bu sayede Apple ekosisteminde oldukça önemli bir ole sahip olan MagSafe aksesuarlarıyla birlikte uyumlu çalışacak ve bu alanda standart iPhone 17 modelleri arasındaki farkı tamamen kapatmış olacak.

iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılar merakla beklenen yeni modelin muhtemel özelliklerini ortaya çıkardı. İşte iPhone 17e'nin beklenen teknik özellikleri:

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan Super Retina XDR OLED panel.

Tasarım: Daha ince ekran çerçeveleri, Dinamik Ada

İşlemci: Apple A19

Arka Kamera: 48 megapiksel

Ön Kamera: 18 megapiksel (Center Stage Destekli)

Bağlantı: C1 modem

Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple yeni uygun fiyatlı telefonunun tanıtım tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak iddialara göre iPhone 17e 2026 yılının şubat ila mayıs ayları arasında kullanıcılarla buluşacak. Lansman etkinliği ile birlikte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı da netlik kazanacak. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17e modelinde beklentileriniz neler?