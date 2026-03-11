Apple'ın Yeni Telefonu iPhone 17e Türkiye'de Satışa Sunuldu
iPhone 17e Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Apple'ın yeni telefonu ne kadar fiyata satılıyor? İşte yeni iPhone'a dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 54 bin 999 TL'ye satılıyor.
- iPhone 17e'nin 512 GB depolam alanına sahip sürümü 66 bin 999 TL'ye satılıyor.
- Telefonda pembe, siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut.
Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 17e, kısa süre önce Türkiye'de satışa sunuldu. İki farklı depolama seçeneğine sahip olan telefon şu anda Apple mağazaları, e-ticaret siteleri veya teknoloji mağazaları üzerinden satın alınabiliyor. Yeni iPhone modelinde Apple tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor.
iPhone 17e'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 66 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon açık pembe, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Serinin bir önceki modeli olan iPhone 16e'de ise yalnızca siyah ve beyaz renk seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.
iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl?
- İşlemci: Apple A19
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- RAM: 8 GB
- Ekran Boyutu: 6,1 inç
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR ekran
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: 48 MP Fusion Kamera
- Apple Intelligence: Destekliyor.
Phone 17e'nin İşlemcisi Nasıl?
Yeni telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A19 işlemcisi bulunacak. iPhone 17'de de tercih edilen bu işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Bu işlemci önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha iyi bir verimlilikle çalışıyor. iPhone 16e'de ise Apple A18 işlemcisi mevcut.
iPhone 17e'nin Kamerası Nasıl?
iPhone 17e'de 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera mevcut. Bu Fusion kamera sistemi, iki kameranın yeteneklerini bir kamerada birleştiriyor. Bu kamera ile ister yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K çözünürlüğünde 60 FPS videolar kaydedebilir isterseniz telefoto ile iki kat yakınlaştırma yapabilirsiniz.
Fotoğrafta istenmeyen bir nesne veya insan hızlıca kaldırılabiliyor. Telefonda Gece modu da mevcut. Bu mod sayesinde düşük ışıkta bile doğal renklere sahip, net ve detaylı fotoğraflar elde edilebiliyor. Arka kameradaki yeni nesil portre özelliği sayesinde çok kaliteli fotoğraflar kolayca çekilebiliyor.
iPhone 17e'nin Ekran Özellikleri Neler?
6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 17e'de Super Retina XDR teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, ekrandaki renklerin çok canlı ve net olmasını sağlıyor. 7,8 mm kalınlığında ve 167 gram ağırlığında olan telefonda yedi katmanlı yansıma önleyici yeni kaplama yer alıyor. Bu kaplama, güneş ışığı altında bile telefonun rahatça kullanılabilmesine imkân tanıyor.
Yeni iPhone modeli, Ceramic Shield 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefon, serinin bir önceki modeli olan iPhone 16e'ye kıyasla üç kat daha dayanıklı. FaceID teknolojisi ise güvenliği üst düzeye çıkarırken aynı zamanda ekran kilidinin hızlı bir şekilde açılmasını sağlayarak büyük kolaylık sağlıyor.
iPhone 17e Vergisiz Satılsa Kaç TL Olurdu?
iPhone 17e'nin vergisiz fiyatı kaç TL? Bu yazıda eğer telefonda vergi olmasaydı yeni iPhone'u ne kadar fiyata satın alırdık sorusunu yanıtlayacağız.
Editörün Yorumu
iPhone 17e, A19 işlemcisi sayesinde yüksek performans sunuyor. Dolayısıyla hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda sorunsuz bir deneyim elde ediliyor. Renklerin çok canlı ve net görünmesini sağlayan Super Retina XDR ekranda oyun oynamak ve film izlemek keyifli olacaktır. Telefonun tasarımı ise iPhone 16e'ye çok benziyor. Çentikli tasarım yerine Dynamic Island tasarımının tercih edilmesini isterdim.