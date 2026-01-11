Ucuz iPhone Bekleyenlere Müjde: Yeni Model için Geri Sayım Başladı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 16e ile bütçe dostu seçenek arayan tüketicileri sevindirmişti. Gelen son raporlar şirketin arayı soğutmadan serinin yeni üyesi iPhone 17e'yi çok yakında sahneye çıkaracağını gösteriyor.

Peki, iPhone 16e'nin yerini alacak bu yeni modelde bizleri neler bekliyor? Performans artışından tasarımsal değişikliklere kadar cihazın potansiyel özelliklerine gelin yakından bakalım.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Apple, yeni telefonu için geçtiğimiz yıl uyguladığı lansman stratejisini sürdürecek. Hatırlarsanız şirket Eylül 2024'te piyasaya sürdüğü iPhone 16 ailesinin ardından Şubat 2025'te tanıttığı iPhone 16e ile seriyi tamamlamıştı.

Bu kapsamda iPhone 17e'nin de önümüzdeki şubat ayında resmen tanıtılacağı belirtiliyor. Cihazın eş zamanlı olarak ABD, Avrupa ve Türkiye'de satışa sunulacağı da tahmin ediliyor. Fiyat tarafında ise cihazın tıpkı selefi gibi 599 dolardan (vergiler hariç 25.727 TL) başlayan etiketlerle raflardaki yerini alması bekleniyor.

iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni modelin en büyük kozu şüphesiz işlemcisi olacak. İddialara göre iPhone 17e gücünü Apple'ın en yeni işlemcisi olan A19'dan alacak. 3nm süreciyle üretilen yonga seti mevcut A18'e kıyasla CPU tarafında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir hız artışı sunması bekleniyor.

Tasarım tarafında ise en dikkat çeken değişiklik ekranda olacak. Raporlara göre cihaz yine 6.1 inçlik bir ekranla gelecek ancak çerçeveler selefine göre çok daha ince olacak. Daha da önemlisi iPhone 14 Pro ile hayatımıza giren Dynamic Island nihayet bu modele de gelecek. Eğer iddialar gerçekleşirse iPhone ailesindeki "çentik" devri de resmen kapanmış olacak.

Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte tanıttığı yeni kamera özelliklerini bu modele de taşıyacak gibi görünüyor. Aktarılanlara göre yeni "Center Stage" özellikli 18 MP'lik selfie kamerası iPhone 17e'de de yer alacak. Mevcut sensör, arka kameraya gerek kalmadan portre veya manzara modunda sizi kadraja sığdırabiliyor ve kareye yeni bir kişi girdiğinde açıyı otomatik olarak genişletiyor.

Bir diğer önemli güncelleme ise şarj tarafında. Mevcut iPhone 16e sadece standart Qi şarjını desteklerken yeni modelin MagSafe desteğiyle gelmesi bekleniyor. Bu da 15W kablosuz şarj hızı ve sevilen mıknatıslı cüzdan, stand ve batarya gibi aksesuarlarının kullanılabileceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17e sunduğu özelliklerle fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım.