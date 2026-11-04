Kilit Modu Açık iPhone 18 Pro Jailbreak Edildi

Güvenlik şirketi Calif, Kilit Modu açık bir iPhone 18 Pro'yu jailbreak ettiğini gösterdi. Apple bu modu kiralık casus yazılımlara karşı olağan dışı bir koruma diye tanımlıyor. Ekibin X'teki videosuna göre jailbreak, telefon iOS 27.2'ye güncellendikten sonra da yerinde kalıyor. Calif kullandığı yöntemin ayrıntılarını vermedi.

Calif'in Kilit Modu Gösterisi

MacRumors ve Tech Between the Lines videodaki saldırıyı aynı sırayla anlatıyor. Saldırı, AirDrop ile telefona gönderilen kötü amaçlı bir PDF dosyasıyla başlıyor. Dosyayı telefondaki kullanıcı kabul ediyor. Jailbreak bu onaydan sonra devreye giriyor. Videodaki telefon, kullanıcı hiçbir şeye dokunmadan ele geçirilmiyor.

Jailbreak Apple'ın iPhone'a koyduğu yazılım kısıtlamalarını kaldırıp işletim sistemine tam erişim sağlamak anlamına geliyor. Jailbreak'in ne olduğunu ve ne işe yaradığını daha önce ayrıntılı anlatmıştık. Bu erişim App Store dışından uygulama kurmaya ve sistem dosyalarını değiştirmeye izin veriyor.

Calif videoyu, Kilit Modu'nun ancak bir noktaya kadar koruduğunu söyleyen tek cümlelik bir notla paylaştı. Jailbreak'in iOS 27.2 yüklü bir telefona sonradan kurulup kurulamayacağı belli değil.

Kilit Modu'nun Korumaları

Apple Kilit Modu'nu en karmaşık dijital tehditlerin hedefi olabilecek az sayıda kişi için tasarladı. Şirket iOS 16 ile gelen modu isteğe bağlı bir koruma olarak sunuyor. Amaç, kiralık casus yazılımların kullanabileceği saldırı yüzeyini daraltmak. Mod açıldığında mesaj eklerinin çoğu engelleniyor. Bazı karmaşık web teknolojileri de kapanıyor.

Kilit Modu'nda son 30 gün içinde aramadığınız kişilerden gelen FaceTime aramaları engelleniyor. Daha önce davet etmediğiniz kişilerin Apple hizmeti davetleri de size ulaşmıyor. Telefonu bir aksesuara ya da bilgisayara bağlamak için kilidini açmanız gerekiyor. Yeni konfigürasyon profilleri de yüklenemiyor. Apple'ın Kilit Modu sayfasında AirDrop için ayrı bir kısıtlama sayılmıyor.

TechCrunch'ın 27 Mart 2026 tarihli haberine göre Apple, Kilit Modu açık bir cihaza yönelik başarılı bir kiralık casus yazılım saldırısı bilmediğini söylemişti. Uluslararası Af Örgütü'nün güvenlik laboratuvarı da böyle bir vakaya rastlamadığını belirtmişti. Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab, Nisan 2023'teki raporunda Pegasus casus yazılımının kullandığı bir saldırının Kilit Modu açık cihazlarda başarılı olduğunu görmediğini yazmıştı.

Calif'in Önceki iPhone Jailbreak'leri

Calif 16 Ekim 2026'da Paris'teki Hexacon güvenlik konferansında iOS 27.0.1 yüklü bir iPhone 18 Pro'yu jailbreak etmişti. Bu jailbreak telefon yeniden başlatıldıktan sonra da kalıyordu. Ekip 23 Ekim 2026'da iPhone Duo'yu satışa çıktığı gün iOS 27.1 sürümünde jailbreak etti. O videoda ana ekrandaki simgeler ve widget'lar yerinden kayıyordu.

Calif araştırmacısı Stefan Esser, Hexacon'da kullanılan açıkların çoğunun Apple'ın 26 Ekim 2026'da yayımladığı iOS 27.2 ile kapandığını söyledi. Ekip bulduğu açıkları Apple'a bildiriyor. Esser, son kullanıcılar için bir jailbreak uygulaması yayımlamayı planlamadıklarını da belirtti. Ekip yine de açığın çalıştığını gösteren bir kavram kanıtı paylaşabilir.

iPhone 18 Pro Sahipleri İçin AirDrop Ayarı

iPhone 18 Pro Türkiye'de de satışta. Videodaki saldırı AirDrop ile gönderilen bir dosyaya dayanıyor. Apple'a göre AirDrop için cihazların birbirinden en fazla 10 metre uzakta olması gerekiyor. Yöntemin AirDrop dışında bir yolla çalışıp çalışmadığı belirtilmedi.

AirDrop'u Yalnızca Kişiler ya da Alma Kapalı ayarında tutmanız iyi olur. Bunun için Denetim Merkezi'ni açıp sol üstteki bağlantı denetimlerini basılı tutun. Ardından AirDrop'a dokunup istediğiniz ayarı seçebilirsiniz. Herkes 10 Dakika ayarı iOS 16.2 ve sonrasında 10 dakika sonra değişiyor. Apple Hesabı'yla giriş yaptıysanız ayar Yalnızca Kişiler'e, yapmadıysanız Alma Kapalı'ya dönüyor.

Başkasından gelen bir AirDrop dosyası için bildirimde Kabul Et'e dokunmanız gerekiyor. Tanımadığınız birinden gelen isteği kabul etmemeniz iyi olur. İki cihazda da iOS 26.2 ya da sonrası varsa, kişilerinizde olmayan gönderen bir AirDrop kodu kullanmak zorunda. Hedef alınabileceğinizi düşünüyorsanız Kilit Modu'nu Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Kilit Modu yolundan açabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre bu video Apple'ın Mart 2026'daki sözünü çürütmüyor. Hedefi seçilmiş gerçek bir saldırı değil, bulduğunu Apple'a bildiren bir ekibin gösterisi söz konusu. Yine de mesaj eklerini sıkı süzen bir modun kabul edilen bir AirDrop dosyasını durduramaması zayıf bir halka. Apple AirDrop'u da bu korumaya katmalı. Teknik ayrıntı çıkmadan açığın boyutunu kestirmek zor.