iPhone 18 Pro Tasarımı İçin Şaşırtan iddia! Apple Ters Köşe Yapabilir

Apple’ın birkaç ay sonra tanıtacağı iPhone 18 Pro modelleri için önümüzde hâlâ uzun bir süre olmasına rağmen sızıntılar durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 18 Pro serisinin renk seçenekleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise akıllı telefonların tasarımıyla ilgili kritik bir iddia gündeme geldi. Buna göre iPhone 18 Pro serisinin tasarımı büyük ölçüde netleşmiş durumda. İşte detaylar...

iPhone 18 Pro Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre teknoloji devi, iPhone 18 Pro serisinde arka tasarımı iPhone 17 Pro modelleriyle büyük ölçüde aynı tutacak ve yalnızca malzeme ile tasarım detaylarında küçük değişiklikler yapacak. Ön tarafta yani ekran tarafında ise iki seçenek arasında gidip geliyor.

İlk seçenekte iPhone 17 Pro’daki mevcut tasarım korunacak. İkinci seçenekte ise Face ID yani yüz tanıma teknolojisinin ekran altına taşınması ve Dinamik Ada’nın yaklaşık yüzde 35 oranında küçültülmesi planlanıyor. Aslında şirketin Dinamik Ada’yı küçülteceği uzun süredir konuşuluyor ve buna neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son gelişmeler, Apple’ın bu değişikliği erteleyerek tasarımı selefine oldukça benzer tutma ihtimalini de ortaya koyuyor.

Tasarımın Aynı Kalması Satışları Etkiler mi?

Apple, her yıl çıkardığı iPhone serisinde büyük ölçüde benzer bir tasarım anlayışına sadık kalıyor. Elbette 2007’de piyasaya sürülen iPhone 1 ile iPhone 17 Pro Max birbirine benzemiyor ancak iPhone 17 serisi, önceki nesillere oldukça yakın bir tasarım sunuyor.

Firma, zaman içinde küçük dokunuşlarla birkaç seri arasında fark yaratmayı tercih ediyor. Apple’ın iPhone 18 Pro modellerinde Dinamik Ada boyutu ve arka yüzey malzemesi dışında büyük bir tasarım değişikliğine gitmemesi, satışları pek etkilemeyecek gibi görünüyor.

Zira şirket genellikle tasarım yeniliklerinden ziyade performansa odaklanıyor. Bu nedenle tasarımda ciddi değişikliklerin olmaması satışları pek etkilemiyor. Zaten kullanıcıların büyük çoğunluğu da donanım tarafındaki iyileştirmelere önem veriyor.

iPhone 18 Pro Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, önceki yıllarda iPhone serilerini genellikle eylül ayında yapılan tek bir etkinlikte duyuruyordu ancak bu kez farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarına göre ABD’li şirket, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini eylül ayında tanıtacak. Bu lansman sırasında markanın ilk katlanabilir modeli iPhone Fold’un da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027’nin ilk aylarında duyurulması bekleniyor. Görünüşe göre şirket, standart modelleri daha ileri bir tarihe bırakarak en güçlü modellerin bir süre daha gündemde kalmasını hedefliyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın yeni iPhone serilerinde tasarım açısından büyük yenilikler yapmamasına artık alıştım. Bu nedenle kullanıcıların çoğu gibi ben de tasarımdan ziyade performans iyileştirmelerine odaklanıyorum. Seleflerine kıyasla daha yüksek performans sunması beklenen iPhone 18 Pro ve Pro Max’i hep birlikte göreceğiz.