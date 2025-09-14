iPhone 18 Serisi İçin Kritik Karar: Üç Farklı A20 Çipi Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu hafta tanıttığı iPhone 17 serisiyle teknoloji dünyasında ses getirmeyi başardı. Markanın yenilenen tasarımı ve sürpriz özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni telefonları geçtiğimiz yıla göre ilginç bir değişiklikle de birlikte geldi. Apple, yeni akıllı telefon serisi içim ilk kez üç farklı yonga seti kullandı.

İddialara göre bu strateji iPhone 18 modelleri ile birlikte uygulanmaya devam edecek. Şirketin yeni A20 serisi için üç farklı versiyon geliştirdiği söyleniyor. Detaylar haberde.

A20 Serisi İki Farklı Pro Versiyonuyla Geliyor

Bilmeyenler için Apple, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisinde kullanılan A19 işlemci serisinde ilk kez iki farklı üst düzey versiyona yer verdi. Serinin üst düzey cihazları iPhone 17 Pro ve Pro Max A19 Pro'dan güç alırken, ilk kez karşımıza çıkan iPhone Air modeli daha düşük performanslı bir A19 Pro versiyonu ile birlikte geldi.

Bu yeni stratejinin temelinde Apple'ın "binleme" adını verdiği bir yöntem yatıyor. Şirket, aynı işlemcinin farklı versiyonlarını oluşturmak için grafik birimi (GPU) çekirdeklerinin sayısını değiştirerek performansı belirliyor. Örneğin, iPhone 17 Pro'da 6 çekirdekli bir GPU yer alırken, iPhone Air'da 5 çekirdekli bir GPU'ya yer verilmişti.

Sektörel kaynaklara göre Apple iPhone 18 serisinde de bu üçlü çipset stratejisini sürdürecek. Henüz özellikleri netleşmese de, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in temel A20 Pro işlemcisinden, yeni nesil iPhone Air'ın ise daha düşük performans sunan bir A20 Pro yongasından güç alması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone da A20 Pro Ailesine Katılıyor

İddialara göre, Apple yeni serisi ile birlikte temel iPhone 18 modelini seriden ayrı olarak tanıtacak ve bunun yerine uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir iPhone modelini diğer cihazlarla birlikte piyasaya sürecek. Bu katlanabilir telefonun da diğer amiral gemisi modeller gibi A20 Pro işlemcisine ev sahipliği yapacağı bildiriliyor. Eğer tüm söylentiler doğruysa iPhone 18 modelleri için eşleştirilen işlemciler şu şekilde olacak:

iPhone Air: Düşük performanslı A20 Pro işlemcisi (2 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği ve 5 çekirdekli GPU)

Düşük performanslı A20 Pro işlemcisi (2 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği ve 5 çekirdekli GPU) iPhone 18 Pro ve Pro Max: A20 Pro işlemcisi (2 performans, 4 verimlilik çekirdeği ve 6 çekirdekli GPU)

A20 Pro işlemcisi (2 performans, 4 verimlilik çekirdeği ve 6 çekirdekli GPU) Katlanabilir iPhone (iPhone Fold): A20 Pro işlemcisi (2 performans, 4 verimlilik çekirdeği ve 6 çekirdekli GPU)

Apple'ın bu yeni stratejisi kullanıcılara daha fazla seçenek sunarken aynı zamanda şirketin farklı segmentteki cihazların performansını da daha hassas bir şekilde belirlemesine olanak tanıyor. Bu durumun önümüzdeki yıllarda Mac bilgisayarlarda kullanılan M serisi çiplere de yansıması muhtemel görülüyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Apple'ın yeni akıllı telefon serisi için planladığı işlemci stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.