Çinli Şirketleri Apple Korkusu Sardı! iPhone 20 Pro Max İçin Kritik Sızıntı

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 18 serisi için geri sayım sürerken şirketin sonraki yıllarda piyasaya süreceği modellerle ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde özellikle iPhone 20’ye yönelik iddialar durmak bilmiyor. Apple'ın iPhone ürün grubunun 20. yılına özel olarak iPhone 19 serisini atlayıp doğrudan iPhone 20 serisine geçeceği söyleniyor.

2027’de tanıtılması beklenen iPhone 20 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde tasarıma dair ilk söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise serinin üst modelleri olacak iPhone 20 Pro ve 20 Pro Max'in yüksek çözünürlüklü bir telefoto kamera ile geleceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

iPhone 20 Pro'nun Telefoto Kamera Çözünürlüğü Kaç Olacak?

Apple ile ilgili güvenilir bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgilere göre şirket, iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max modellerinde 200 MP çözünürlüğe sahip bir telefoto kameraya yer vermeyi planlıyor. Uzak çekimden sorumlu olacak bu kameranın sensör boyutunun ise 1/1,12 inç olacağı ifade ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse iPhone 17 Pro Max’in telefoto kamerası 48 MP çözünürlüğündeyken, sensör boyutu 1/2,55 inç.

Öte yandan Apple’ın iPhone 20 serisiyle birlikte Pro modellerde 200 MP çözünürlüklü kameraya geçiş yapacağı zaten uzun süredir konuşulan bir iddiaydı. Son ortaya çıkan bilgiler de bu beklentiyi daha da güçlendiriyor. Peki bu kameranın iddia edilen 1/1,12 inç sensör boyutu ne anlama geliyor?

Bu değer, kameranın fiziksel olarak daha büyük bir sensöre sahip olacağını gösteriyor. Daha büyük sensör daha fazla ışık toplayabildiği için özellikle düşük ışıklı ortamda daha başarılı sonuçlar sunacak. Aynı zamanda daha yüksek detay seviyesi sağlayacak. Ayrıca arka plan bulanıklığını daha doğal hale getirerek genel görüntü kalitesini önemli ölçüde artıracak. Tabii görüntü kalitesini yalnızca sensör boyutu değil, çözünürlük de ciddi seviyede etkileyecek.

iPhone 20 Pro'nun Ana ve Geniş Açı Kameralarının Özellikleri Neler Olacak?

Daha önceki iddialara göre iPhone 20 Pro serisinin ana kamerası 48 MP veya 200 MP olacak. Eğer 200 MP tercih edilirse telefonda iki adet yüksek çözünürlüklü kamera bulunmuş olacak. Öte yandan ultra geniş açılı kameranın ise 48 MP olması bekleniyor.

iPhone 20 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, yeni iPhone serilerini genellikle eylül aylarında tanıtıyor. Bu nedenle iPhone 20 serisinin de Eylül 2027’de duyurulması bekleniyor. Tanıtıldıktan sonra dünya ile birlikte Türkiye'de de piyasaya sürülecektir.

200 MP Telefoto Kameralı Diğer Telefonlar Neler?

2024'te tanıtılan vivo X100 Ultra, 200 MP telefoto kameraya sahip ilk akıllı telefon olarak biliniyor. Ondan sonra Honor Magic 7 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, vivo X200 Ultra ve vivo X200 Pro da bu telefonlar arasına dahil oldu. Görünüşe göre 2027'de iPhone 20 Pro ve Pro Max de katılacak.

Editörün Yorumu

Apple, her yeni iPhone serisinde özellikle kamera tarafında önemli yenilikler sunmak için yoğun çaba sarf ediyor. iPhone 18 serisinde de dikkat çekici yükseltmeler beklenirken, iPhone 20 Pro serisinde 200 MP telefoto kameranın yer alacağı iddiası benim beklentilerimi oldukça artırdı. Şu ana kadar Çinli markalar birçok 200 MP kameralı telefon piyasaya sürdü. Sanırım Apple da yakında bu rekabete dahil olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 20 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.