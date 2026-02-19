iPhone'ların Acil Durum Özelliği Bu Kez Birden Fazla Hayat Kurtardı!

Apple'ın son dönemde iPhone ve diğer akıllı cihazlarına entegre ettiği acil durum sistemi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026'da da hayat kurtarmaya devam ediyor. Son olarak ABD'de yaşanan trajik bir çığ felaketindeki birkaç kişi iPhone'larının bu özelliği sayesinde hayata tutundu. İşte detaylar!

iPhone'nun Acil SOS Özelliği Çığ Felaketinde 6 Kişinin Hayatını Kurtardı

Geçtiğimiz günlerde Lake Tahoe yakınlarındaki Sierra Nevada dağlarında çok günlük bir geziye çıkan 15 kişilik bir kayak grubunun üzerine çığ düştü. Yerel medyanın haberine göre çığ felaketi sonucu maalesef sekiz kişi hayatı kaybetti ve bir kişinin kayboldu.

Üzücü olayda hayatta kalan altı kişi ise dış dünyayla bağlantı kurmak için iPhone'un Acil SOS özelliğine başvurdu. California Acil Hizmetler Ofisi'nden Don O'Keefe'nin aktardığı bilgilere göre, kazazedeler hücresel ağın ve Wi-Fi bağlantısının tamamen koptuğu bu zorlu bölgede uydu üzerinden Nevada County Şerif Ofisi ile iletişime geçti.

Dört saat boyunca kesintisiz süren bu kritik iletişim sayesinde kurtarma ekiplerinin bölgeye güvenli bir şekilde yönlendirilmesi sağlandı. Geçmişte yaşanan pek çok olayda olduğu gibi bu felakette de Apple'ın acil durum uydu sistemi pek çok kişinin taktirini topladı.

iPhone Acil Durum Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Apple'ın hayat kurtaran Acil SOS teknolojisi halihazırda iPhone 14 ve sonrasında çıkan telefon modelleri ile beraber Apple Watch Ultra 3 cihazlarında da kullanılabiliyor. Kullanıcılar hücresel veri veya Wi-Fi ağının olmadığı anlarda acil servisleri aramaya çalıştığında bu özellikten faydalanabiliyor.

Ekranda beliren kısa bir anketle acil durumun türü belirleniyor ve cihaz, uydulara bağlanabilmek için kullanıcılara telefonu nereye yönlendirmeleri gerektiğini adım adım gösteriyor. Üstelik bugüne kadar gelen güncellemelerle birlikte kullanıcılar acil durum ekiplerine ulaşmanın yanı sıra uydu üzerinden başka kişilere mesaj gönderebiliyor ve hatta konum bile paylaşabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bir iPhone sahibiyseniz şimdiye kadar uydu özelliğini deneyimleme şansınız oldu mu? Yorumlarda buluşalım.