İnceliğiyle Hayran Bırakan iPhone Air'e Bükme Testi Yapıldı (Video)

Apple'ın Awe Dropping etkinliğinin parlayan yıldızlarından biri olan iPhone Air, önceki modellere göre aşırı ince ve hafif olması ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Bu yapısına rağmen oldukça güçlü bir bir işlemci ve kamera özellikleri ile gelmişti. Tanıtımın üzerinden geçen birkaç günün ardından iPhone Air üzerinde bükme testi gerçekleştirildi.

iPhone Air'e Yapılan Bükme Testinin Sonucu Şaşırttı

Apple'ın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Greg "Joz" Joswiak, Tom's Guide'ın YouTube kanalında yayınlanan programına katıldı. Bu programın odak noktası ise iPhone Air oldu. Joswiak, bu programda iPhone Air'ın ne kadar sağlam olduğunun gözler önüne serilmesini sağladı.

Joz, programda Gazeteci Lance Ulanoff'a aralarındaki mesafe nedeniyle elindeki iPhone Air'i fırlattı ancak Ulanoff, iPhone'u yakalayamadı ve en ince iPhone modeli masaya düştü. Her ne kadar bu bir sağlamlık testi olmasa da Joz'un bu cesur hareketi bile yeni iPhone'a gerçekten çok güvendiğini gösterdi.

Asıl test, iPhone 17 serisinin en ince üyesi iPhone Air'in bükülmesini içeriyordu. Joz hem Ulanoff'tan hem Mark Spoonauer'dan iPhone Air'i bükmesini istedi. Ulanoff, bükmeyi denedi ancak hiçbir şey olmadı. Spoonauer ise yeni modeli herkesin görebileceği bir şekilde kaldırdı ve bükmeye çalıştı. Tüm gücünü kullanmasına rağmen iPhone Air kırılmadı.

Bu bükme testi, iPhone Air'in aşırı ince yapısına rağmen son derece sağlam olduğunu gösterdi. Siz de yukarıda yer alan videodan iPhone Air'in bükülme anını izleyebilir ve Spoonauer'ın yeni modele uyguladığı yoğun güce rağmen iPhone Air'in tasarımının buna nasıl dayandığını görebilirsiniz.

iPhone Air Teknik Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Kalınlık: 5,6 mm

5,6 mm Ağırlık: 165 gram

Peki, siz iPhone serisinin en son modellerinden biri olan iPhone Air hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle tüm düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.