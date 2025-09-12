İnceliğiyle Hayran Bırakan iPhone Air'e Bükme Testi Yapıldı (Video)
iPhone Air'e bükme testi yapıldı. iPhone Air, yoğun güç uygulanan bu testte şaşkınlık verici bir seviyede dayanıklılığa sahip olduğunu kanıtladı.
Apple'ın Awe Dropping etkinliğinin parlayan yıldızlarından biri olan iPhone Air, önceki modellere göre aşırı ince ve hafif olması ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Bu yapısına rağmen oldukça güçlü bir bir işlemci ve kamera özellikleri ile gelmişti. Tanıtımın üzerinden geçen birkaç günün ardından iPhone Air üzerinde bükme testi gerçekleştirildi.
iPhone Air'e Yapılan Bükme Testinin Sonucu Şaşırttı
Apple'ın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Greg "Joz" Joswiak, Tom's Guide'ın YouTube kanalında yayınlanan programına katıldı. Bu programın odak noktası ise iPhone Air oldu. Joswiak, bu programda iPhone Air'ın ne kadar sağlam olduğunun gözler önüne serilmesini sağladı.
Joz, programda Gazeteci Lance Ulanoff'a aralarındaki mesafe nedeniyle elindeki iPhone Air'i fırlattı ancak Ulanoff, iPhone'u yakalayamadı ve en ince iPhone modeli masaya düştü. Her ne kadar bu bir sağlamlık testi olmasa da Joz'un bu cesur hareketi bile yeni iPhone'a gerçekten çok güvendiğini gösterdi.
Asıl test, iPhone 17 serisinin en ince üyesi iPhone Air'in bükülmesini içeriyordu. Joz hem Ulanoff'tan hem Mark Spoonauer'dan iPhone Air'i bükmesini istedi. Ulanoff, bükmeyi denedi ancak hiçbir şey olmadı. Spoonauer ise yeni modeli herkesin görebileceği bir şekilde kaldırdı ve bükmeye çalıştı. Tüm gücünü kullanmasına rağmen iPhone Air kırılmadı.
Bu bükme testi, iPhone Air'in aşırı ince yapısına rağmen son derece sağlam olduğunu gösterdi. Siz de yukarıda yer alan videodan iPhone Air'in bükülme anını izleyebilir ve Spoonauer'ın yeni modele uyguladığı yoğun güce rağmen iPhone Air'in tasarımının buna nasıl dayandığını görebilirsiniz.
iPhone Air Teknik Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.5 İnç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
- Kalınlık: 5,6 mm
- Ağırlık: 165 gram
Peki, siz iPhone serisinin en son modellerinden biri olan iPhone Air hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle tüm düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.