Ultra İnce iPhone Piyasada Çakıldı: Çin'de Fiyatı Yarı Yarıya Düştü!

Geçtiğimiz eylül ayında merakla beklenen yeni iPhone 17 serisini tanıtan Apple, serideki Plus modelini rafa kaldırıp ultra ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air'ı kullanıcılarla buluşturmuştu. İlk haftalarda kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran yeni modelin stokları özellikle Çin pazarında satışa sunulmasıyla birlikte saniyeler içerisinde tükenmişti.

Ancak iPhone Air'ın satış serüveni başladığı gibi devam etmedi. Yeni cihaz Avrupa ve ABD'de beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Rüya gibi bir girişe imza attığı Çin'de ise yalnızca üç ayda satışlar adeta çakıldı. Öyle ki pek çok perakendeci cihazın fiyatını yarı yarıya düşürdü. İşte detaylar!

iPhone Air Çin'de Yok Fiyatına Satılıyor

Çin'in en büyük çevrimiçi satış platformları olan Tmall ve JD.com 2026 yılının ilk günlerde satış performansı dibe vuran iPhone Air için büyük indirimlere imza attı. Perakendeciler ellerindeki stokları düşük fiyatlarla eritmeyi hedefliyor.

Tmall üzerindeki resmi Apple mağazası ABD'de başlangıç fiyatı 999 dolar olan cihazın fiyatında 2.000 yuan'lık (yaklaşık 287 dolar) bir kesintiye giderek etiket fiyatını 5.499 yuan'a (788 dolar) kadar çekti. JD.com ise takas destekleriyle birlikte toplam indirimi 2.900 yuan'a (415 dolar) kadar ulaştırmış durumda.

iPhone Air Neden Satmıyor?

Analistlere göre, ultra ince tasarım uğruna batarya ve kamera gibi kritik donanımlardan verilen tavizler iPhone Air için büyük bir dezavantaj yaratıyor. Ancak kullanıcıları asıl uzaklaştıran faktör cihazın donanım eksikliklerine rağmen iPhone 17 Pro Max ile benzer bir fiyat etiketine sahip olması.

Verilere göre iPhone Air piyasaya sürüldükten sonraki ilk 10 hafta içerisinde orijinal değerinin yüzde 47,7'sini kaybetmiş durumda. Mevcut piyasa tabloları cihazın 2022'den bu yana en hızlı değer yitiren iPhone modeli olduğunu gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, ilk modelin başarısızlıklarına rağmen iPhone Air 2'yi çıkarmalı mı? Yorumlarda buluşalım.