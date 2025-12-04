Apple'ın Yeni Telefonu Bekleneni Veremedi: Değeri Yarı Yarıya Düştü!

Apple'ın eylül ayında tanıttığı yeni telefonu iPhone Air, özellikle ultra ince tasarımı ve güçlü işlemcisiyle pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Ancak yeni cihaz ne yazık ki piyasada istenen etkiyi yaratamadı.

Yeni yayımlanan kapsamlı bir pazar analizi, iPnone 16 Plus'ın yerine gelen modelinin ikinci el değerini koruma konusunda büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ortaya koyuyor. Verilere göre cihazın bazı modelleri, piyasaya sürülmesinden sadece 10 hafta içinde değerinin neredeyse yarısını kaybetti. İşte detaylar!

iPhone Air İkinci El Piyasasında Çakıldı

İkinci el teknoloji şirketleri tarafından paylaşılan analizler, yeni iPhone 17 modelleri ile iPhone Air arasındaki ikinci el performansında keskin bir ayrışma olduğunu gözler önüne seriyor. Aktarılanlara göre analiz, ABD'deki 40'tan fazla geri alım şirketinin gerçek zamanlı takas fiyatları üzerinden yapıldı ve daha doğru bir karşılaştırma için sadece "iyi durumda" olan cihazlar araştırmaya dahil edildi.

Elde edilen veriler, iPhone 17 serisinin genel olarak 10 hafta sonunda ortalama %34,6 değer kaybettiğini gösteriyor. Bu oran, geçtiğimiz yılın iPhone 16 serisinin aynı dönemdeki %39'luk düşüşünden daha iyi bir performans anlamına geliyor.

Ancak tablo iPhone Air tarafında tamamen değişiyor. Tüm depolama seçenekleri genelinde ortalama %44,3 değer kaybı yaşayan Air, %40,3 ile %47,7 arasında değişen düşüşlerle son yılların en zayıf halkası oldu. Özellikle cihazın 1 TB'lık versiyonu en büyük değer kaybını kaydederek en kötü performans gösteren tekil model olarak öne çıkıyor.

Değer Kaybının Arkasındaki Hangi Nedenler Yatıyor?

Analistlere göre iPhone Air'ın ikinci el piyasasındaki düşüşü cihazın yüksek fiyat etiketine rağmen bazı teknik özelliklerden ödün vermesi olabilir. Bu görüşe göre tüketiciler, Air modelinin sunduğu inceliği takdir etse de bu tasarım uğruna verilen teknik ödünleri yüksek fiyat etiketi karşısında mantıksız buluyor.

Cihazın yaşadığı düşüşün bir diğer nedeni ise bazı özelliklerinin iPhone 17 Pro Max ile benzer çakışması olabilir. Özellikle en fazla değer kaybeden modelin 1 TB'lık versiyon olması bu iddiayı daha da güçlendiriyor. Zira Air'in nispeten "minimal" veya "hafif" bir model olarak algılanması, 1 TB depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılarının benzer bir fiyata sahip olan Pro Max'i tercih ettiği belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Air'ın ikinci el piyasasında yaşadığı değer kaybının sebepleri neler? Yorumlarda buluşalım.