Dev Bataryalı Oyun Canavarı AntuTu Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO'nun performans canavarı yeni telefonu iQOO 15 Ultra ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce tanıtım tarihi belli olan cihaz şimdi de AnTuTu testinde görüldü. Güçlü işlemcisi ile dikkatleri üzerine çekecek olan bu telefon, büyük bir başarı elde etti.

iQOO 15 Ultra, AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

iQOO 15 Ultra, AnTuTu testinde 4.518.403 puan aldı. Bu sonuçlar, yeni telefonun en iyi grafikli mobil oyunları dahi sorunsuz bir şekilde oynatabileceğini gösteriyor. Puan dağılımının ise CPU için 1.322.001, GPU için 1.594.848, RAM için 593.522, UX (Kullanıcı Deneyimi) için 1.008.031 şeklinde olduğunu görüyoruz.

iQOO 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 15 Ultra, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. iQOO 15'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Cihaz, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile gelmesi beklenen telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise şimdilik soru işareti olarak kalıyor.

iQOO 15 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15 Ultra, Şubat 2026'nın başlarında tanıtılacak. Bununla birlikte amiral gemisinin bütün özellikleri, tasarımı, renk seçenekleri ve fiyatı netlik kazanacak. Çin'de satışa sunulması beklenen telefonun ileride global pazara gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Bu arada iQOO 15'in tanıtımı da 2025 yılının Ekim ayında gerçekleştirilmişti.