144Hz OLED Ekranlı Telefon Ortaya Çıktı! 100W Hızlı Şarja Sahip

iQOO 15R ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri belli olan iQOO 15R'nin bu kez ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlük ve yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca çok güçlü bir işlemci bulunacak.

iQOO 15R'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15R'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. iQOO 15'te 6,85 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 maksimum parlaklık tercih edilmişti.

iQOO 15R'nin Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Hızlı Şarj: 100W

100W RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Akıllı telefonda Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

iQOO 15R'de 7600 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryalı iQOO 15R'nin kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefonda ayrıca 8 GB RAM bulunacak.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

iQOO 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması beklenen iQOO 15R, 24 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oalcak. iQOO 15 serisinin diğer modelleri Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla iQOO 15R'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.