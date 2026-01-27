7600 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

iQOO 15R hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan iQOO 15R'nin tanıtım tarihi açıklandı. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi de bulunacak.

iQOO 15R'nin Tanıtım Tarihi

iQOO 15R, 24 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş konumlanacak.

iQOO 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 8 GB

8 GB Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 7600 mAh

İddiaya göre iQOO 15R'de Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğüne dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. iQOO 15R'de ayrıca IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek telefon 8 GB RAM'e de sahip olacak. Telefonda ayrıca 7600 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasına yardım edecek.