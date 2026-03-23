9.000 mAh Bataryalı Nord 6'nın Naruto Sürümü Geliyor! 165Hz Ekranı Var

OnePlus'ın Nord 6 modeli merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Telefonun Naruto sürümü ortaya çıktı. Bu özel sürümün, standart sürüm ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihaz ayrıca Naruto temasına uygun tasarım ve kullanıcı arayüzü ile birlikte gelecek. Peki, bu özel sürüm ne zaman tanıtılacak?

OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition'ın 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte özel sürümün tasarımı, kullanıcı arayüzü ve kutu içeriği belli olacak. Bu, OnePlus'ın sunacağı tek özel sürüm olmayacağını da belirtelim. 2021 yılında OnePlus Nord 2'nin Pac-Man sürümü satışa çıkmıştı.

OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus Nord 3 5G dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition'ın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31 bin 999 rupi (15 bin 99 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord 6'nın Nord 5'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 35 bin rupi (16 bin 515 TL) civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Naruto Limited Edition ise 40 bin rupi (18 bin 875 TL) ile satılabilir. Buna göre özel sürümün tahmini Türkiye fiyatı 38 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Nord 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Nord 6'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile'ı 90 FPS'te, Asphalt Legends'ı 60 FPS'te, Genshin Impact'i 120 FPS'te, CarX Street'i 59 FPS'te Wuthering Waves'i 55 FPS'te çalıştırıyor.

OnePlus Nord 5'te Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.0 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyunu kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynatabildiğini belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord 5'in arka kameralarında da aynı çözünürlükler mevcut.

OnePlus Nord 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus Nord 6, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu sayede akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan Nord 5'te ise 6.800 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

OnePlus Nord 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Android telefonun ekranı, 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapamk gerekirse Nord 5'te 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Editörün Yorumu

Naruto animesini seven biri olarak OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition dikkatimi çekti. Telefonun arka yüzeyinde özel desenlerin ve temaya uygun bir kullanıcı arayüzün yer alacağını düşünüyorum. Tüm bunlar bence telefon kullanımını çok daha keyifli hâle getirecektir. Bu arada cihaz, güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.