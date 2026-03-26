16 GB RAM'li Telefon, İçinizi Rahat Ettirecek Özellikle Geliyor

iQOO Z11'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan Z11'in bu kez yeni bir görseli paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun yeni bir özelliği daha açıklığa kavuştu. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde yağmur yağarken bile endişelenmesine gerek kalmayacak.

iQOO Z11 Suya ve Toza Dayanıklı Olacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'da ise IP65 sertifikası tercih edilmişti. Bu sertifikanın su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sağladığını belirtelim.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 2.000 nit

2.000 nit Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Z10'da Snapdragon 7s Gen 3 bulunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunun altını çizelim.

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Z11'İn ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunacak. OLED ekranın siyahı tam siyah olarak gösterdiğini belirtelim. OLED ekran teknolojisi ayrıca LCD'ye kıyasla çok daha canlı renkler sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek parlaklık ise dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada Z10'da ise 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

iQOO Z11'in Bataryası KAç mAh Olacak?

Android telefon, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10'da 7.300 mah batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonun batarya tarafında önemli bir artış olacak.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip iQOO Z11, 26 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO Z10, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z11'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemek mümkün. Telefona dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11'in yaklaşık 290 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 866 TL'ye denk geliyor. Eğer iQOO Z11 Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmÎ açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için telefonun suya dayanıklı olmasını çok önemli çünkü dışarıdayken yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda telefonun su geçirmemesi için ek bir çaba sarf etmek gerekebiliyor. Dolayısıyla iQOO Z11 kullanıcılara bu konuda çok önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada telefon dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunarak powerbank'e gerek bırakmayacak.