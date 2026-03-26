vivo'nun 100W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! 144Hz Ekrana Sahip

vivo X300 Ultra'ya dair yeni bir görsel paylaşıldı. Bununla birlikte X300 Ultra'nın bazı özellikleri belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 6.600 mAh

6.600 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.

Snadpragon 8 Elite Gen 5'in Honor Magic 8 Pro, Samsung Galaxy S26 serisi, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. X200 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemci de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

vivo X300 Ultra'nın'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6.600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan X200 Ultra'da 6.000 mAh batarya kapasitesi, 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj tercih edilmişti.

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Paylaşılan görsele göre telefon 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. X200 Ultra'da 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da AMOLED ekran ve 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo X300 Ultra, 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X200 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor fakat X200 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Planlarda bir değişiklik olursa X300 Ultra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 Ultra için 6.499 yuan (41.862 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. X300 Ultra, X200 Ultra'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 6.700 yuan (43.150 TL) fiyata sahip olabilir. Eğer X300 Ultra Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 87 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra'nın birçok bakımdan oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Telefon, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabilecek. Telefon hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek. Bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.

X300 Ultra, 144Hz yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissetmiştim. 120Hz ekrana alıştıktan sonra 60Hz ekranın akıcı olmadığı net şekilde görülebiliyor.