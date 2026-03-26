Honor'dan 15.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Honor'un merakla beklenen yeni telefonu Power 3'e dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Power 3'ün batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, çok yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Power 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 15.000 mAh

Honor Power 3'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor'un yeni telefonu, 15.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Honor Power 2'de ise 10.080 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Buna göre yeni modelde 90W veya 100W bir şarj hızı görebiliriz.

Daha önce 10 bin mAh civarı batarya kapasitesine sahip pek çok telefon görmüştük. Bunlar arasında 10.001 mAh batarya kapasitesine sahip Realme P4 Power, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip Honor Win ve Honor Win RT yer alıyor. Redmi Turbo 5 Max, OnePlus Turbo 6 ve OnePlus Turbo 6V ise 9.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte piyasaya sürülmüştü.

Honor Power 3'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Power 3'ün ekranı, 6,7 inç civarı büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapamak gerekirse Power 2'de 6,79 inç ekran boyutu, 1200 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 8000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 8000 nit veya üzeri bir pralaklık yer alabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıllı telefonda akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Honor Power 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Power 3'ün 2026 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı adhil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayna Power 2, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Honor Power 3 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Magic 8 Lite ve Magic 8 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok akıllı telefonu satılıyor ama Honor Power ve Power 2 Türkiye'ye gelmemişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Power 3'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Honor Power 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Power 2 için 391 dolar (17 bin 346 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Power 3'ün önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 410 dolar (18 bin 189 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmek zorunda kalabiliyorum. Power 3'ün 15.000 mAh batarya kapasitesi ise tam da bu sorunu ortadan kaldıracak. Bu telefonun yoğun kullanımda bile günü tek şarjla rahatlıkça çıkarabileceğini düşünüyorum. Böylece powerbank'e bile gerek kalmayacak.