İstanbul’da Hyperloop Rüzgarı!

Bugünün ve geleceğin en önemli konu başlıkları arasında yer alan yapay zeka ve büyük veri analizi, İstanbul’da düzenlenen akıllı iş zirvesi Smartcon 2017’de tüm boyutlarıyla tartışıldı. Konferansta, Hyperloop şirketinin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Bibop Gresta da yer aldı.

Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in önemli değerlendirmeler yaptığı Smartcon 2017’nin en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Hyperloop’un tepesindeki isim Bibop Gresta’ydı.

İnternet gibi sonsuz boyutları olan bir dünyayı yönetmenin verisiz mümkün olmayacağını belirten Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş, erişimin tek başına bir şey ifade etmediğini söyledi. Göğüş, “Dünyada şu anda güvenilmeyen ve sahte haberler konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada bunların yoğunlukta olduğu biliniyor. Amacımız her zaman, eldeki trafik verileriyle teknolojiyi birleştirerek güvenilir içerikler üretmek” dedi.

Odaklanmanın en önemli konuların başında geldiğini ve reklamverenler için yüzlerce segment üzerinde çalıştıklarını ifade eden Göğüş, “Geliştirdiğimiz dil işleme teknolojisi ile birlikte her cümle içinde geçen kelimeyi kategorize edebiliyoruz” diyerek, veri kullanımının avantajlarına dikkat çekti.

Robotik ve yapay zekanın etkilerinden bahseden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Hayatımıza giren yeni teknolojilerden nesnelerin interneti, ileri üretim teknolojileri ve 3 boyutlu baskının iş yapış biçimlerini dönüştürmeye başladı ve önümüzdeki üç yılda da özellikle ileri robotik ve otonom ulaşım, yapay zeka ve biyoteknolojinin etkisini yaşayacağız” dedi.

Smartcon 2017’nin en dikkat konuşmacısı ise ulaşım sistemini baştan aşağı değiştirecek Hyperloop şirketinin yönetim kurulu başkanı Bibop Gresta oldu.

Trafik sıkıntısı nedeniyle harcanan zamanın fazlalığına dikkat çeken Gresta, “Sahip olduğumuz en önemli şey zaman. En değerli varlığımız olan zaman bizden çalınıyor. Biz de buradan yola çıkarak yeni bir ulaşım teknolojisi geliştirdik” dedi.

Hyperloop teknolojisinin nasıl çalıştığını anlatan Gresta, “Havası tamamen alınmış bir tüpte hareket eden Hyperloop, özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar sayesinde yerden 10 cm havada ilerliyor. Bu sayede sürtünme kuvveti yaşamıyor ve hızı saatte 1000 km üzerine çıkabiliyor” dedi.

Gresta, Hyperloop projesinin tüm hızıyla ilerlediğini ve yakın zamanda yeni gelişmelerin yaşanacağını da dile getirdi.