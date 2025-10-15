Korku Dizisi IT: Welcome to Derry'nin Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Merakla beklenen IT: Welcome to Derry'nin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Yeni tanıtım videosu, Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan dizinin nasıl bir atmsofere sahip olacağı ve hangi olayların gerçekleşeceği hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

IT: Welcome to Derry'nin Türkçe Alt Yazılı Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

HBO Max Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden IT dizisinin yeni bir fragman yayınlandı. 1 dakika 55 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, Derry kasabasında yaşanan olaylara odaklanıyor. Stephen King'in kitabından uyarlanan bu yeni dizi, fragmana bakılacak olursa her sahnesiyle gerilimi ikiye katlayacak.

IT: Welcome to Derry'nin Konusu

Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti tarafından yaratılan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatacak. IMDb puanı yüksek korku dizileri arasına katılmaya hazırlanan dizi 1962 yılında Derry kasabasında geçecek. Bu hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunacak.

IT: Welcome to Derry'nin Yayın Tarihi

IT: Welcome to Derry, 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak. Tüm bölümlerin aynı gün yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. İlk sezonun yedi veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. Dizinin izlenebilmesi için HBO Max aboneliğine sahip olmak gerekecek. Bu abonelik aylık veya yıllık belirli bir ücret karşılığında satın alınabiliyor.

IT: Welcome to Derry'nin Oyuncuları

Jovan Adepo

Bill Skarsgard

Taylour Paige

Joshua Odjick

Miles Ekhardt

Grant Nickalls

Madeleine Stowe

James Remar

Peter Outerbridge

Kimberly Guerrero

Uzun süredir merakla beklenen IT: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgard, Leroy Hanlon karakterini ise Adepo canlandıracak.