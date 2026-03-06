Itel, Ucuz Telefon Tanıttı! 90Hz Ekran, Unisoc İşlemci ve Dahası

Dayanıklılığı ile ön plana çıkan Itel Zeno 100'ün tanıtımı gerçekleştirildi. Unisoc işlemcinin kullanıldığı yeni telefon, giriş seviyesi telefon arayanlara gösterişsiz bir tasarım sağlıyor. Yeni nesil oyunlar oynamak ya da yoğun güç gerektiren uygulamaları çalıştırmak için yeterli olmasa da günlük kullanıma uygun olduğunu gösteren özellikler taşıyor.

Itel Zeno 100'ün Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

720 x 1612 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180Hz

180Hz Parlaklık: 480 nit

480 nit İşlemci: Unisoc T7100

Unisoc T7100 Arka Kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP Güvenlik: Yan tarafta parmak izi tarayıcı

Yan tarafta parmak izi tarayıcı RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama: 64 GB

64 GB microSD Desteği: Mevcut

Mevcut Sanal RAM Desteği: Mevcut

Mevcut Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 10W kablolu

10W kablolu Bağlantı: 4G desteği, 3,5 mm kulaklık girişi

4G desteği, 3,5 mm kulaklık girişi Renk Seçenekleri: Siyah, titanyum altın ve yeşil

Itel Zeno 100'ü Ekran Özellikleri Neler?

Itel Zeno 100, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip. LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, 480 nit parlaklık sunuyor. Ekran büyük olsa da çözünürlük biraz düşük kalıyor. Bu düşük çözünürlük yüzünden görüntüler beklediğiniz gibi net görünmeyebilir. İster video izlemek ister bir şeyler okumak istiyor olun, tam olarak istediğiniz gibi performans elde edemeyebilirsiniz.

Çözünürlüğü bir kenara bırakacak olursak, 90Hz yenileme hızı en azından standart yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir hissiyat elde etmenize yardımcı olabilir. Elbette ki 120Hz kadar çok akıcı bir his elde etmenizi sağlamaz fakat TikTok ve Instagram ve benzeri sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken takılmalar olmadan ideal bir deneyime sahip olabilirsiniz.

Itel Zeno 100'ün İşlemcisi Nasıl Performans Sunuyor?

Yeni telefonda Unisoc T7100 işlemci mevcut. Bu işlemci, yüksek grafik kalitesine sahip oyunları oynamanızı sağlamıyor ancak Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit grafiklere sahip oyunları çalıştırmakta sorun yaşamıyor. Bu arada ekran çözünürlüğünün düşük olmasının avantajını işlemci performansında görebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklere göre daha az güç tüketerek daha hızlı işlem gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Itel Zeno 100'te Kaç mAh Batarya Var?

Itel'in yeni cihazı, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Düşük çözünürlüğün bir diğer avantajını da pil ömründe görebilirsiniz. 720p çözünürlük, 1080p ekrana kıyasla daha az güç harcanmasını sağlar. Bu da aynı batarya fakat yüksek çözünürlük sunan ekrana sahip telefondan daha uzun bir kullanım süresine sahip olmanıza imkân sağlar.

Itel Zeno 100'ün Kamera Özellikleri Nasıl?

Yeni telefonun arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Genel olarak çok iyi görüntüler elde edeceğiniz söylenemez. Hatta günümüz standartlarında bir hayli düşük kalıyor. Arka kamera ile çektiğiniz fotoğraflarda detaylar tam istediğiniz gibi çıkmayabilir, gece çekimleri ise sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ön kamera ise iyi aydınlatılmış ortamda görüntülü görüşmeler yapmanıza yardımcı olabilir.

Itel Zeno 100, Nasıl Bir Dayanıklılık Sunuyor?

Itel Zeno 100, MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu elbette telefonun üzerinden kamyon geçtiğinde hiçbir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece gün içinde yaşanabilecek hafif düşüşler için endişelenmenize gerek bırakmaması gibi bir avantajı var. O yüzden buna güvenerek telefonun kapasitesini zorlamaya çalışmamak gerek.

Itel Zeno 100, Türkiye'de Satılacak mı?

Itel'in şu an bazı telefonları Türkiye'de çeşitli platformlar üzerinden satılıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan Itel S23, buna örnek olarak verilebilir. Markanın Türkiye'de daha çok giriş seviyesi telefon arayanlara hitap ettiğini göz önünde bulunduracak olursak Zeno 100'ün de Türkiye'de satılması muhtemel görünüyor. Yine de resmî açıklama yapılmadığını not düşelim.

Itel Zeno 100'ün Fiyatı Ne Kadar?

Itel Zeno 100'ün 3 GB RAM'li sürümü için 6.866 rupi (3 bin 291 TL), 4 GB RAM'li versiyonu içinse 7.285 rupi (3 bin 492 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda telefonun başlangıç fiyatı 5 bin 500 TL olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Itel Zeno 100, günlük kullanım için ideal özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Çok yoğun güç gerektiren uygulamalar çalıştırmak, video düzenlemek, oyun oynamak gibi hedefleriniz varsa telefonun hedef kitlesi siz değilsiniz demektir. Öte yandan eğer telefonu eğer çok fazla kullanan biri değilseniz özelliklerini yeterli bulabilirsiniz.