Katlanabilir iPhone Kamera ve Tuş Tasarımıyla Herkesi Şaşırtacak!

Apple hayranlarının yıllardır beklediği katlanabilir iPhone için geri sayım artık başladı. Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm sızıntı ve söylentiler, yeni telefonun gerek katlanabilir ekranıyla gerekse üstün donanım ve tasarım özellikleriyle marka için yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını gösteriyor.

Son olarak katlanabilir iPhone'un tasarım detayları ortaya çıktı. İddialara göre yeni cihaz sıra dışı tuş takımı ve kamera modülü ile alışılagelmiş iPhone formundan oldukça farklı bir görünüme sahip olacak.

Katlanabilir iPhone'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Kısa bir süre önce paylaşılan raporlara göre Apple iPhone Fold'un iç donanımını en verimli şekilde kullanmak için tuş diziliminde ve kamera yapısında önemli değişikliklere gidecek. Şirket yeni katlanabilir modelinde ses tuşlarını cihazın yan tarafından alıp üst kısmına taşıyacak.

Daha öncesinde iPad mini modellerinde de karşılaştığımız bu tasarım tercihi ile birlikte cihazın ses düğmeleri sağ üst köşeye hizalanmış olacak. Sol tarafta ise herhangi bir butonun yer almayacak. Telefonun güç tuşu ise tıpkı diğer iPhone'larda olduğu gibi yan tarafta konumlandırılacak. Ayrıca söz konusu tuş aynı zamanda hem Touch ID parmak izi okuyucusu hem de kamera kontrol butonu olarak da görev yapacak.

Kamera konusuna da değinecek olursak katlanabilir iPhone'un ön yüzeyinde Face ID sensörünün iptal edilmesi nedeniyle büyük bir dinamik ada yerine ufak bir kamera deliği bulunacak. Arka tarafta ise iPhone Air tarzını andıran yatay yerleşimli ikili bir kamera modülü bulunacak.

İddialara göre mevcut kamera modülü cihazın rengi ne olursa olsun tamamen siyah renkte olacak. Yani gövde rengiyle uyumlu bir kamera çıkıntısı yerine standart renkli bir kamera adasıyla karşılaşacağız. Cihazın renk seçenekleri henüz netleşmese de beyaz renk paletinin lasmanda sergilenmesi bekleniyor.

Katlanabilir iPhone'nun Teknik Özellikleri

İç Ekran Boyutu: 7,8 inç

7,8 inç Kapak Ekranı Boyutu: 5,3 inç

5,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı sensör

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı sensör Ön Kamera: 18 MP

Ne Zaman Tanıtılacak?

Aktarılanlara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini bu yılın eylül ayında düzenleyeceği büyük bir lansman etkinliğinde tanıtacak. Cihazla birlikte iPhone 18 Pro ve iPhone Air 2 modellerinin de sergilenmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir iPhone'un tasarım detayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.