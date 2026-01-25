Macera Sevenlerin Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Renkli atmosferi başta olmak üzere pek çok ayrıntısı ile dikkatleri üzerinde toplayan üç boyutlu bulmaca oyunu ücretsiz hâle geldi. Kiki isimli bu oyuna bedava sahip olmak için sınırlı bir süreniz bulunuyor. Saatlerce ekran başında kalmaya neden olan oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.

Kiki Ücretsiz Hâle Getirildi

Kiki, Steam'de ücretsiz oldu. Oyun normalde 2.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da eğer fırsat sona ermeden önce oyunu kütüphanenize eklerseniz 129 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. 31 Ocak saat 10.00'da sona ereceği için oyunla ilgileniyorsanız belirtilen tarihten önce hesabınıza eklediğinizden emin olun.

Kiki Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Kiki, oyuncuların çok da alışık olmadığı grafikleri ile ön plana çıkıyor. Hızlı reflekslerin kritik öneme sahip olduğu oyunda tehlikeli engellerden kaçınmanız gerekiyor. Oyunda yeteneklerinizi ve hızlı karar verme becerilerinizi ölçecek sizi oldukça zorlayacak pek çok tuzak bulunuyor.

Üç ana kısımdan oluşan ve her biri kendine özgü tasarıma sahip otuz bölümün her biri, farklı bir zorluk seviyesi ile karşınıza çıkıyor. Yeni başlayanlar önce kolay bölümlerle oyuna alıştırılıyor. İlerleyen bölümlerde daha deneyimli hâle geldikçe zorluk seviyesi de katlanarak artıyor.

Bu arada müzikler için de ayrıyeten bir parantez açmak gerekiyor. Oyunun temposu ile son derece uyumlu ve eşsiz bir atmosfer yaratan etkileyici müzikler de sizi alıp bambaşka bir dünyaya götürüyor. Böylece vaktin nasıl geçtiğinin hiç farkında olmuyorsunuz.

Kiki Minimum Sistem Gereksinimleri