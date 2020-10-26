Kimlik Avı Saldırısı İçin En Çok Kullanılan Sosyal Ağ Belli Oldu

Kimlik avı saldırısı büyük bir çoğunlukla insanların gerçek hayattaki kimlik bilgilerini ve dijital dünyada saklamakta oldukları kişisel verilerini ele geçirme amacı taşır. Kaspersky tarafından düzenlenen bir araştırmada bilgisayar korsanlarının bu tür bilgileri ele geçirmek için en çok kullandığı sosyal ağlar, bulut depolama hizmetleri ve bu alandaki diğer popüler hizmetler belli oldu.

Kimlik Avı Saldırısı İçin En Çok Kullanılan Hizmetler

Kimlik avı saldırısı bugün birçok internet kullanıcısını tehdit eden sorunların başında yer alıyor. Bu tip saldırılar, insanların internette kendisini güvende hissetmemesine neden olabiliyor. Bilgisayar korsanlarının bu tür saldırılarda bulunmak için en çok başvurduğu sosyal medya platformunun internet kullanıcıları tarafından en çok kullanılan sosyal medya platformu olması, insanların güven sorununu en çok tetikleyen faktörlerden bir tanesi haline gelmesine yol açabiliyor.

Kaspersky'a göre özellikle çalışanların mesai saatlerinde sık sık kullandığı sosyal medya platformları, bulut depolama hizmetleri, video paylaşım hizmetleri kimlik avı saldırısı düzenlenmesine büyük imkan veriyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından bu tip bir saldırı yapmak için en çok kullanılan hizmetler de bunun açık ve net bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

Şirketin araştırmasının sonucunda elde edilen listenin içerisinde sizin de tahmin edebileceğiniz üzere YouTube, WhatsApp ve Facebook gibi popüler hizmetler yer alıyor. Şirketin oluşturduğu listenin içerisinde bulunan hizmetler ile işverenlerin kurumsal cihazlarda kullanımını yasakladığı veya kullanımına sınırlama getirdiği hizmetlerde pek tutarlılık olduğunun izine rastlanamıyor.

Kuruluşların çalışanlarının hangi hizmetleri kullanabileceğine dair farklı düşünceleri olsa da kuruluşların karşılaşabilecekleri tehditlerin farkında olmaları oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bir web hizmeti popüler hale geldiğinde büyük bir çoğunlukla bilgisayar korsanları tarafından daha ilgi çekici hale gelir.

Örneğin, TikTok uygulaması son yıllarda muazzam bir popülarite yakaladı ve bilgisayar korsanları gözlerini kısa sürede popüler hale gelen bu sosyal medya uygulamasına çevirdi. Bu tür saldırılara karşı nasıl önlem alınabileceğini ve düzenlenebilecek herhangi bir saldırıda nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğinin bilincinde olmak bu nedenle çok önemlidir.

Kaspersky tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında yukarıdaki bilginin doğruluğunu kanıtlayacak bir isim bulunuyor. Facebook, 4,5 milyon kimlik avı saldırısı ile şirketin paylaştığı listenin ilk sırasında yer alıyor. Listedeki diğer isimler ise şu şekilde:

• WhatsApp: 3,7 milyon

• Amazon: 3,3 milyon

• Apple: 3,1 milyon

• Netflix: 2,7 milyon

• YouTube, Gmail ve Google Drive dahil olmak üzere Google'ın sunduğu tüm hizmetler: 1,5 milyon