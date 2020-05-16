Kobe Bryant Otopsi Raporları Büyük Şaşkınlık Yarattı!

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte 9 kişinin hayatını yitirdiği helikopter kazası herkesi derinden sarsmıştı. 15 mayıs cuma günü Los Angeles Eyaleti sorgu yargıcının ofisi, kaza ile ilgili önemli detayları paylaştı. Otopsi raporları gerçekten de dikkat çekiciydi.

Amerika'nın Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından yürütülen çalışma ile neredeyse bütün detaylara ayrıntılı olarak bakılıyor. Hava durumundan motorların o anki güvenilirliğine kadar bütün ince detaylar teker teker inceleniyor. Kaza ile ilgili bazıları pilotun alkollü olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. Ancak otopsi raporlarına dikkatlice bakıldığında pilotun alkollü olmadığı ortaya çıktı.

Kobe Bryant'ın ölüm nedeni henüz bulunamadı

Tüm bunlara ek olarak Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre helikopterin motorunda arıza görülmedi ve bu durum helikopter kiralama şirketinin suçsuz olabileceğini ortaya koyuyor.

Kobe Bryant üzerinde yapılan otopsi deneylerine göre, bütün kurbanların ölümüne 'künt travma' (yani sert bir cisimle çarpışma sonucu meydana gelen ölüm) neden olmuş gibi görünüyor. 17 sayfa boyutundaki otopsi raporuna sahip olan Kobe Bryant, birçok darbe alarak hayatını kaybetti. Herkesin aklında yine aynı sonra oluşmaya başladı. Peki neden böyle bir kaza yaşandı?

Helikopter ile ilgili yapılan araştırmalarda hava durumuna çok değinildi. Gelen bilgilere göre hava durumunun kapalı olmasına rağmen uçuş yaptığı söylendi. Normal şartlarda helikopteri kontrol eden pilot, açık havalarda sürüş sertifikasına sahipti. Ancak onun kapalı alanlarda helikopteri kullanmak istemesi kazaya neden oldu. Komplo teorilerini bir kenara bırakırsak, sizce bu kaza nasıl meydana geldi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.