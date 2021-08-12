Milyonlarca Dolarlık Kripto Para Vurgunu Yapan Hacker Parayı Geri Veriyor

Poly Network'te yer alan bir güvenlik açığından yararlanarak kripto para vurgunu yapan bilgisayar korsanı, açık sayesinde elde ettiği paranın bir kısmını geri vermeye başladı.

Poly Network, ilk olarak salı günü Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada bir bilgisayar korsanının bir açıktan faydalanarak 600 milyon dolardan daha fazla haksız kazanç elde ettiğini duyurmuştu. Bu saldırıda elde edilen para miktarı, siber saldırının da şimdiye kadar yapılan en büyük saldırılardan biri haline getirdi.

Kripto Para Vurgunu Yapan Hacker Geri Ödeme Yapmaya Başladı

Saldırının bildirilmesinin üzerinden geçen bir gün içinde beklenmedik bir olay gözlemlendi. Poly Network, 11 Ağustos'un sabahında 4,7 milyon doların üzerinde bir değere sahip varlığın geri iade edilmeye başlandığını açıkladı.

The Block tarafından aktarılan bilgilere göre hacker haksız bir şekilde elde edilen paranın bir kısmını iade etmeye başladı. Poly Network'un sağladığı bilgilere göre şimdiye kadar en az 256 milyon dolar geri verildi.

Elde ettiği paranın bir kısmını iade etmeye başlayan bilgisayar korsanı henüz bir işlem başlatmadan yedi dakika önce "Hacker teslim olmaya hazır" isimli bir token oluşturdu ve elde ettiği parayı geri vermek için gerekli işlemleri başlattı.

Hacker, Poly Network ekibi ile şifreli olarak mesajlaştıktan birkaç saat sonra neredeyse tüm varlıklarını (yaklaşık 46,4 milyon dolar değerinde 1.000'den fazla BTCB, yaklaşık 86 milyon dolar değerinde 26.629 ETH ve dahası) geri gönderdi.

Şimdiye Kadarki En Büyük DeFi Hack Olarak Görülüyor

Bilgisayar korsanının açıktan yararlanarak elde ettiği kazancın bu olayı şimdiye kadarki en büyük DeFi hack olayı yaptığı düşünülüyor. Vurgunun yapılmasından saatler sonra blok zinciri güvenlik sağlayıcısı Slowmist, siber suçlunun IP ve e-posta bilgilerinin zaten takip edildiğini ileri sürmüş ve saldırganla ilgili diğer kimlik bilgileri hakkında araştırmalarının da devam ettiğini belirtmişti.

Poly Network'ün arkasında yer alan ekip, bilgisayar korsanının parayı iade etmesini umduğu 3 adres belirledi. Toplanan para şu anda bu adreslere gönderilmeye devam ediyor. Poly Network, salı günü paylaştığı tweette ise saldırının güvenlik açığı kullanılarak yapıldığını söylemişti.