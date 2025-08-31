Lenovo'dan Switch 2'yi Unutturacak Yeni El Konsolu Geliyor! (Video)

Oyun dünyasının merakla beklediği el konsollarından biri olan Lenovo Legion Go 2, 5-9 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek IFA 2025 etkinliğinde resmen tanıtılacak. Yeni cihaz, ilk kez bu yılın başlarında düzenlenen CES 2025'te bir prototip olarak sergilenmişti.

Şimdi ise güvenilir kaynakların yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları yeni taşınabilir el konsolunun tüm özelliklerini ortaya çıkardı. İşte yeni Lenovo Legion Go 2 hakkında bilmeniz gereken her şey!

Lenovo Legion Go 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddialara göre Legion Go 2, 8.8 inç boyutunda Lenovo PureSight isimli yeni bir OLED ekrana sahip olacak. Mevcut ekran ayrıca değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisi ile birlikte 144Hz yenileme hızını destekleyecek.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden bir ise yeniden tasarlanan çıkarılabilir Legion Truestrike kontrolcüleri. Bu kontrolcülerde oyuncuların hemen hemen her oyunu zorlamadan oynamasını sağlayan toplam altı adet programlanabilir tuş bulunuyor. Ayrıca, Lenovo Legion Go'da olmayan parmak izi okuyucusunun da yeni el konsolunda yerini aldığını belirtelim.

Yeni Legion Go 2, ASUS ROG Ally X'te de kullanılan AMD'nin yeni Ryzen Z2 Extreme işlemcisinden güç alacak. Merak edenler için bu yonga seti, üç adet 5 GHz hızında Zen 5 ve beş adet Zen 5c olmak üzere toplamda 8 çekirdek ve 16 iş parçacığını bünyesinde barındırıyor. Grafik tarafında ise AMD'nin RDNA 3.5 mimarisiyle geliştirilen ve 2900 MHz hızında çalışan 16 grafik çekirdeği söz konusu işlemcide yer alıyor.

Güvenilir kaynaklar, yeni el konsolunun daha dayanıklı olması ve parmak izi tutmaması için eksitron teknolojili özel bir kaplamaya sahip olduğu belirtiliyor. Cihazın soğutmasını ise Legion Coldfront teknolojisi üstleniyor. Bu teknoloji el konsolunun arkasından bir hava sirkülasyonu yaratarak cihazın aşırı ısınmasını engelliyor.

Lenovo Legion Go 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo, yeni konsolunun fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak cihazın yakında piyasaya sürülecek ROG Xbox Ally X modeliyle neredeyse aynı işlemci ve donanımlara sahip olması nedeniyle benzer bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Buna göre yeni Lenovo Legion Go 2 900 ila 1000 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulabilir.

Peki siz Lenovo'nun yeni cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Legion Go 2, yüksek fiyatına rağmen en çok tercih edilen el konsolu modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.