Lenovo 24 GB RAM'li Android Tablet Tanıttı! 165Hz Ekranı Var

Lenovo'nun yeni oyun tableti Legion Y700 (2026) tanıtıldı. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Android tablet, güçlü bir işlemci, yüksek yenileme hızı ve dev batarya da dahil olmak üzere pek çok etkileyici özellikle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 8.8 inç

8.8 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

1904 x 3040 piksel Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Maksimum Parlaklık: 800 nit

800 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T RAM

12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T RAM Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro Soğutma: Mevcut

Mevcut Renk Seçenekleri: Beyaz ve siyah

Lenovo Legion Y700 2026'nın Nasıl Bir Ekranı Var?

8.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion Y700 2026, LCD ekran üzerinde 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oyunlarda akıcı bir deneyim elde ederken düşük mavi ışık sertifikası sayesinde uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğu yaşamanın da önüne geçiyor.

Lenovo Legion Y700 2026'nın İşlemcisi Ne Kadar Güçlü?

Tablette Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği içeriyor. Söz konusu işlemci sayesinde PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift gibi oyunların yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Lenovo Legion Y700 2026'da Kaç mAh Batarya Bulunuyor?

Cihaz, 9.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bu dev batarya sayesinde saatlerce ekran başından ayrılmadan oyun oynamanız mümkün hâle geliyor. Ayrıca 68W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihazınızı aşırı hızlı şarj etmese de şu an için oldukça yeterli seviyede olduğu söylenebilir.

Lenovo Legion Y700 2026 Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Lenovo Legion Y700 2026, 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T RAM seçenekleri sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 Pro seçenekleri mevcut. Cihazda eğer çok sayıda yüksek grafik kalitesine sahip oyun barındırma gibi planınız varsa oldukça yüksek depolama alanına ihtiyacınız olacaktır. Bu durumda 1 TB'lık seçenek ideal bir tercih olacaktır.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion Y700 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan sürümü için 4299 yuan (27 bin 756 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan sürümü için 5.099 yuan (32 bin 921 TL), 24 GB RAM ve 1 TB depolama sunan sürümü içinse 6.399 yuan (41 bin 295 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Lenovo'nun şu anda pek çok tableti Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de Türkiye'ye gelebileceği söylenebilir. Eğer bu gerçekleşirse cihazın Türkiye'de 53 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle sunulması muhtemel. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Lenovo'nun yeni tableti bir kere oyun oynamaya başladıktan sonra saatlerce ekran karşısından ayrılamayan oyunculara büyük avantaj sunacağını düşünüyorum. Hem güçlü işlemcisi hem yüksek yenileme hızı hem de dev batarya kapasitesi sayesinde oyuncuların tüm ihtiyaçlarına karşılık verecektir. Bu arada tasarımını da oldukça şık buldum.