OnePlus'tan 16 GB RAM'li Tablet Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

OnePlus marka tabletler arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Pad Mini olarak adlandırılan tabletin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Tablet ayrıca 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Pad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni tabletinde Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde tablette Genshin Impact, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OnePlus Pad 3'te Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Bu işlemcinin de yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, takılma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Pad Mini'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Pad Mini'de 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Pad 3'ün RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri tercih edilmişti.

OnePlus Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni tableti, 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihazda ayrıca IPS LCD ekran teknolojisi bulunacak. Pad 3'te 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık mevcut. Yeni modelde de 900 nit civarı bir parlaklığın yanı sıra 120Hz veya 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

OnePlus Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad Mini'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte cihazın tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Tabletin altın, mor ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Pad 3, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Pad Mini'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus Pad 3 ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad Mini'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OnePlus Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Pad 3'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 40 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Buna göre Pad Mini ise 43 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus Pad Mini hem ekran boyutu hem de güçlü işlemcisi nedeniyle dikkatimi çekti. Tabletin Snapdragon 8 Gen 5 sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Pad Mini, 8,8 inç büyüklüğündeki ekran boyutu sayesinde kolayca taşınabilecek. Taşınabilirlik benim için oldukça önemli. Örneğin seyahat ederken tableti rahatça taşıyabilmek ve istediğim yerde oyun oynayabilmek büyük bir avantaj.