Lenovo'dan 165Hz Ekranlı Oyun Tableti Geliyor! Dev Bataryası Var

Lenovo, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Legion Y700'ün (5. nesil) ekran özellikleri ortaya çıktı. Lenovo'nun yeni tableti, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Android tablet ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Lenovo Legion Y700 Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görsele göre Lenovo Legion Y700'ün (5. nesil) ekranı 8,8 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 408 PPI piksel yoğunluğu, 800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunacak. DCI-P3 geniş renk gamını kapsayan tablet, 12 bit renk derinliği ile birlikte geliyor.

Serinin bir önceki modeli olan Lenovo Legion Y700'ün 4. nesli için 8,8 inç ekran büyüklüğü, 1904 x 3040 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran teknolojisi, 165Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 408 PPI piksel yoğunluğutercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de IPS LCD ekran teknolojisi yer alabilir.

Lenovo Legion Y700'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Piksel Yoğnuluğu: 408 PPI

Ekran Parlaklığı: 800 nit

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Arka Kamera: 50 MP

Batarya: 9000 mAh üzeri

İddiaya göre Lenovo'nun yeni tabletinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lenovo Legion Y700 (4. nesil) için Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Tablet, 9000 mAh üzeri bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modelinde 7.600 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni modelde de 68W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Lenovo Legion Y700'ün Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyun tabletleri arasında yerini almaya hazıralnan Lenovo Legion Y700'ün (5. nesil) 2026 yılının mart ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Lenovo Legion Y700'ün 4. nesil sürümü Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.