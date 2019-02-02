Lexus'un Konsept Otomobili LC Convertible'a Tasarım Ödülü

Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nın 2019 resmi EyesOn Tasarım Ödülleri dağıtıldı. EyesOn'un en beğenilen aracı Lexus LC Convertible oldu.

Her yıl Amerika'da düzenlenen ve otomobillere çeşitli konularda ödüller veren EyesOn'un tasarım ödülü sahibini buldu. Lexus'un konsept aracı olarak tasarlanan LC Convertible "Tasarımın Mükemmelliği" olarak değerlendirildi. Japon otomobil özellikle sert çizgileri ve atletik yapısıyla dikkat çekiyorken yenilikçi yapısı da gözlerden kaçmıyor.

Japonya'da Lexus Tasarım Departmanı tarafından tasarlanan LC Convertible'ı tasarım okullarına ait isimlerden oluşan bir jüri değerlendirdi. Lexus LC serisine özel olarak üstü açılabilen modelin iç tasarımı da beyaz deri döşemeler ve sarı dikişlerle süslenmiş durumda. Ayrıca iç konsoldaki detayların özenle hazırlanmış olduğu ve şoförün kullanımı için rahatlık sunduğu belirtildi.

Spor ve modern araba tasarımını birleştiren LC Convertible'ın konsept aracı olduğunu ve seri üretime ne zaman geçileceği bilinmiyor. Fakat 2019 yılına ödül ile başlayan aracın dünya genelinde büyük dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Peki ya siz Lexus'un yeni modelini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!