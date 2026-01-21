Yeni Life Is Strange Oyunu Geliyor! Tarih Belli Oldu (Video)

Life is Strange'in duyurulacağına yönelik paylaşımdan sonra gözler serinin bir sonraki oyununa çevrilmişti. Bir derecelendirme sitesinde isminin yer almasından dolayı isminin zaten Life is Strange: Reunion olacağı bilinen oyunun duyuru fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte söz konusu yapımın çıkış tarihi de netlik kazandı.

Life Is Strange: Reunion'ın Duyuru Fragmanı Yayınlandı

Life Is strange: Reunion'ın fragmanında oynanışı da içeren görüntülere yer verildi. Deck Nine tarafından geliştirilen oyun, Caledon Üniversitesinde geçecek. Bu oyun aynı zamanda seriye göre bir ilkin altına imza atacak. Aynı anda hem Max hem Chloe oynanabilir karakter olarak yer alacak.

Tahmin edilebileceği üzere Max, zamanı geri sarma ve manipüle etme yeteneğine sahip olmaya devam edecek. Bu, önemli kararları geri almasını ya da bir şeyi tekrar yaşamak gibi eylemleri mümkün hâle getirecek. Çok hızlı düşünmesiyle öne çıkan Chloe ise zekasını kullanarak şüphelileri etkileyebilecek.

Max, üniversiteyi bir yangından kurtarmak için zamanı geri sarma yeteneğini kullanmak zorunda kalacak. Bu noktada ona Chloe eşlik edecek. İkili bir araya gelerek büyük bir felaketin önüne geçmeye çalışacak. İlk olarak 2015 yılında başlayan ikilinin hikâyesi, bu oyunla birlikte son bulacak.

Life Is Strange: Reunion Ne Zaman Çıkacak?

Life Is Strange, 26 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, PC'de Steam ve Microsoft Store üzerinde alınabilecek. Konsol oyuncuları tarafından PlayStation 5 ve Xbox Series S / X'te de oynanabilir olacak. Şu anda ön siparişe açılmış olan oyunun Steam'de standart sürümü 29.99 dolar (1.298 TL), deluxe sürümü ise 39.99 dolar (1.731 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.