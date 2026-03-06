Üç Eğlenceli Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor! FPS ve RPG Sevenler Kaçırmasın

Amazon, Luna hizmeti üzerinden her hafta düzenli olarak oyun vermeye devam ediyor. Bu hafta ise rol yapma ve simülasyon türleri ile yakından ilgilenenlerin mutlaka alması gereken üç oyunu bedava dağıtıyor. Oyuncuların sevenlerin ekran başından kalkamamasına neden olacak bu oyunları almak için Prime abonelerinin önünde uzun bir süre bulunuyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon, TinyTina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot, Tattoo Tycoon ve Siege of Avalon: Anthology'yi bedava olarak dağıtıyor. Steam'de ilk oyun şu an 9.99 dolar (440 TL), ikinci oyun 14.99 dolar (660 TL), üçüncü oyun ise 9.99 dolar (440 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Siege of Avalon: Anthology için 4 Nisan 2026, Tattoo Tycoon ile Tiny Tina's Assault on Dragon Keep için 3 Haziran 2026'ya kadar süreniz bulunuyor.

Şirket tarafından Amazon Prime abonelerine sunulan yeni fırsat sayesinde bu ücretleri ödemek zorunda değilsiniz. Hâlihazırda Prime aboneliğiniz varsa Amazon Luna hizmeti üzerinden beğendiğiniz oyunu seçip "Oyunu talep et" butonuna tıklayabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıysanız söz konusu oyunları zaman kaybetmeden hemen denemeye başlayabilirsiniz.

TinyTina's Assault on Dragon's Keep Fragmanı

TinyTina's Assault on Dragon's Keep Nasıl Bir Oyun?

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot, aksiyon, RPG ve FPS oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Oyunda düşmanları alt edip ganimet topluyor ve karakter geliştiriyorsunuz. Ejderhalardan golemlere kadar çok çeşitli yaratıklar bulunuyor. Çeşitli görevleri yaparak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Yüksek tempolu bir şeyler arıyorsanız tam olarak size göre bir oyun olabilir.

TinyTina's Assault on Dragon's Keep'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 7 (64-bit) İşlemci Intel i3 530 / AMD Phenom II X4 805 RAM 4 GB Ekran Kartı Nvidia Geforce GTX 780 @3GB / AMD Radeon HD 7970 @3GB DirectX Sürüm 11 Depolama 15 GB kullanılabilir alan

Tattoo Tycoon Fragmanı

Tattoo Tycoon Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında konumlanan Tattoo Tycoon, küçük ve neredeyse batmak üzere olan bir dövmeciyi devralıyoruz. Nihai amacımız ise şehrin en iyi dövmecisi hâline gelmek. Başta çok az müşterimiz var. Yeni tasaarımlar öğrenip sanatçılar çalıştırdıkça, dükkanı görsel açıdan çok daha etkileyici hâle getirip müşterilere hoş bir ortam sundukça yeni müşteriler elde ediyorsunuz.

Tattoo Tycoon'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i5 / AMD FX-6300 RAM 16 GB Ekran Kartı GeForce GTX 760 2GB DirectX Sürüm 11 Depolama 3 GB kullanılabilir alan

Siege of Avalon: Anthology Fragmanı

Siege of Avalon: Anthology Nasıl Bir Oyun?

Siege of Avalon: Anthology, büyük bir savaşın ortasında kalmış bir karakteri yönetiyoruz. Savaşçı, büyücü ya da keşifçi olabiliyoruz. Yüzlerce silah ve zırh arasından seçim yapabiliyoruz. Yeni büyüler ve yetenekler öğrenerek kendimizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca küçük bir ekip de kurabiliyoruz. Esasında bu oyun oldukça uzun zaman öncesine dayanıyor ancak yeni nesil bilgisayarlar için optimize edildi yani geçmişte oynamasanız bile yeni bilgisayarınızda keyfini çıkarabilirsiniz.

Siege of Avalon: Anthology'nin Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 7, 8.1, 10 Windows 10 İşlemci Çift çekirdekli işlemci Çift çekirdekli işlemci RAM 2 GB 2 GB Ekran Kartı DirectX 10 uyumlu DirectX 10 uyumlu DirectX Sürüm 10 Sürüm 10 Depolama 2 GB kullanılabilir alan 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Tycoon oyunlarının hepsini olmasa da bazılarını çok seviyorum. Tattoo Tycoon da bu sevdiğim oyunlar arasında yer alıyor. O yüzden Amazon Prime aboneliğim varken mutlaka deneyeceğim. Onun haricinde RPG yani rol yapma oyunlarını çok seven biri olarak Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot'a da bir şans vereceğim.