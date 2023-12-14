Little Nightmares APK'da, sıkışıp kaldığınız ürpertici gemideki bulmacaları çözmeli ve yaratıklara görünmeden kaçmalısınız.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gizemli gemi The Maw'dan kaçmaya çalıştığınız Little Nightmares APK'da, kaçış yolları arayın, bulmacaları çözün ve korkularınızla yüzleşin. PC ve konsollarda mevcut olan bu oyun, akıllı cihazlarda oynanabilen mobil sürümüyle karşımıza çıkıyor. Sanatsal grafikleri, hikayesi ve parkur yapısıyla birlikte oyuncular ilgi çekici bir deneyim sunuyor.

Korku oyunu sevenler için iyi bir seçim olan Little Nightmares, sizleri korkuturken bir yandan da bulmaca unsurlarıyla harmanlıyor. Küçük kız ile birlikte bulmacaları çözün, parkurları geçin ve tehlikeli yerlerden uzak durun.

Zorlu platform bulmacalarını çözmek için yaratıkların arasına dalın. Çeşitli birçok akılalmaz yerlere gireceksiniz ve buna her zaman hazırlıklı olmalısınız. Bulmacalar ve yaratıklar hiç düşünmediğiniz anlarda karşınıza çıkabilir. Karanlık ve heyecan verici olan bu macerada sessizce ilerleyin, yaratıklardan saklanın ve küçük kızı ürpertici gemiden çıkarın.

Little Nightmares APK İndir

Little Nightmares, akıllı telefonlarınızda keyif alarak oynayacağınız hayatta kalma-korku oyunlarından bir tanesidir. Oyun, hem PC hem de konsolda olmasıyla birlikte zaten oyuncular tarafından beğenilen ve kendini kanıtlamış bir yapımdır. Grafikleri, mekanikleri ve seslendirmeleriyle son derece eğlenebilir ve kendinizi oyunun hikayesine kaptırabilirsiniz.

Eğer bu tarz korku oyunlarından zevk alıyorsanız, siz de Little Nightmares APK indirin ve küçük kızı gizem dolu gemiden çıkarın.