Apple'ın Yeni MacBook'u Performans Testinde iPhone ile Kapıştı!

Apple’ın kısa süre önce tanıttığı ve uygun fiyatlı MacBook modeli olarak duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar, şimdi performans testlerinde ortaya çıktı. Böylece MacBook Neo'nun nasıl bir performans sunduğu gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar...

MacBook Neo, Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

Geekbench üzerinden performans testine giren MacBook Neo, tek ve çoklu çekirdek testlerinden sırasıyla 3.461 ve 8.668 puan almayı başardı. Apple’ın iPhone 16 Pro'da da yer alan altı çekirdekli A18 Pro yonga setine sahip olan cihazın yapılan testlerde telefonla neredeyse aynı seviyede performans sunduğu görüldü.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 16 Pro modeli 3.445 tek çekirdek ve 8.624 çoklu çekirdek skoru elde etmişti. Öte yandan M1 MacBook Air sırasıyla 2.346 ve 8.342, M4 MacBook Air ise 3.696 ve 14.730 puan aldı. Apple’ın diğer mobil cihazlarından M3 iPad Air 3.048 tek çekirdek ve 11.678 çoklu çekirdek skoruna ulaşırken, iPad 11 sırasıyla 2.587 ve 6.036 puanlarını aldı.

Cihaz Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek MacBook Neo 3.461 8.668 iPhone 16 Pro 3.445 8.624 M1 MacBook Air 2.346 8.342 M4 MacBook Air 3.696 14.730 M3 iPad Air 3.048 11.678 iPad 11 2.587 6.036

MacBook Neo Özellikleri Neler?

RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB (SSD)

256 GB / 512 GB (SSD) İşlemci: A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)

A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) Ekran Büyüklüğü: 13 inç

13 inç Ekran Çözünürlüğü: 1506 x 2408 piksel çözünürlük

1506 x 2408 piksel çözünürlük Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Piskel Yoğunluğu: 219 PPI

219 PPI Parlaklık: 500 nit

500 nit Pil Ömrü: 16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet

16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet Bağlantı Noktaları: Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak

Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak Kamera: 1080p FaceTime HD kamera

1080p FaceTime HD kamera Ses: Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi

Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi Touch ID Desteği: Var

Var Yükseklik: 1,27 cm

1,27 cm Genişlik: 29,75 cm

29,75 cm Derinlik: 20,64 cm

20,64 cm Ağırlık: 1,23 kg

MacBook Neo, gücünü Apple A18 Pro çipten alıyor. Buna 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama alanı tarafındaysa 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Bilgisayar, 13 inç boyutunda IPS ekrana sahip. 1560 x 2408 piksel çözünürlük sunan bu ekran, ayrıca 500 nit parlaklık sağlıyor.

Öte yandan bataryası ile 16 saate kadar video izleme ve 11 saat internette gezinmeyi mümkün kılıyorken, ayrıca 1080p ön kamera yer alıyor. Ağırlığı 1,23 kg iken, boyutları 29,27 cm, 20,64 cm ve 1,27 cm (genişlik, derinlik, yükseklik) şeklinde.

MacBook Neo Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB depolama: 37 bin 999 TL

37 bin 999 TL 8 GB RAM + 512 GB depolama: 42 bin 999 TL

MacBook Neo’nun Türkiye başlangıç fiyatı 37 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihaz şu anda ön sipariş sürecinde ve 11 Mart’ta satışa sunulacak.