Apple'ın Yeni MacBook'u Performans Testinde iPhone ile Kapıştı!
Apple'ın yakın zamanda duyurduğu uygun fiyatlı bilgisayar modeli MacBook Neo, Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Peki nasıl bir performans sergiledi?
⚡ Önemli Bilgiler
- MacBook Neo, Geekbench performans testinde ortaya çıktı.
- Phone 16 Pro'da da yer alan altı çekirdekli A18 Pro yonga setine sahip MacBook Neo, tek ve çoklu çekirdek sırasıyla 3461 ve 8668 puan aldı.
- iPhone 16 Pro modeliyse 3445 tek çekirdek ve 8624 çoklu çekirdek skoru elde etmişti.
Apple’ın kısa süre önce tanıttığı ve uygun fiyatlı MacBook modeli olarak duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar, şimdi performans testlerinde ortaya çıktı. Böylece MacBook Neo'nun nasıl bir performans sunduğu gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar...
MacBook Neo, Performans Testinde Kaç Puan Aldı?
Geekbench üzerinden performans testine giren MacBook Neo, tek ve çoklu çekirdek testlerinden sırasıyla 3.461 ve 8.668 puan almayı başardı. Apple’ın iPhone 16 Pro'da da yer alan altı çekirdekli A18 Pro yonga setine sahip olan cihazın yapılan testlerde telefonla neredeyse aynı seviyede performans sunduğu görüldü.
Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 16 Pro modeli 3.445 tek çekirdek ve 8.624 çoklu çekirdek skoru elde etmişti. Öte yandan M1 MacBook Air sırasıyla 2.346 ve 8.342, M4 MacBook Air ise 3.696 ve 14.730 puan aldı. Apple’ın diğer mobil cihazlarından M3 iPad Air 3.048 tek çekirdek ve 11.678 çoklu çekirdek skoruna ulaşırken, iPad 11 sırasıyla 2.587 ve 6.036 puanlarını aldı.
|Cihaz
|Tek Çekirdek
|Çoklu Çekirdek
|MacBook Neo
|3.461
|8.668
|iPhone 16 Pro
|3.445
|8.624
|M1 MacBook Air
|2.346
|8.342
|M4 MacBook Air
|3.696
|14.730
|M3 iPad Air
|3.048
|11.678
|iPad 11
|2.587
|6.036
MacBook Neo Özellikleri Neler?
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB (SSD)
- İşlemci: A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)
- Ekran Büyüklüğü: 13 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1506 x 2408 piksel çözünürlük
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Piskel Yoğunluğu: 219 PPI
- Parlaklık: 500 nit
- Pil Ömrü: 16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet
- Bağlantı Noktaları: Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak
- Kamera: 1080p FaceTime HD kamera
- Ses: Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi
- Touch ID Desteği: Var
- Yükseklik: 1,27 cm
- Genişlik: 29,75 cm
- Derinlik: 20,64 cm
- Ağırlık: 1,23 kg
MacBook Neo, gücünü Apple A18 Pro çipten alıyor. Buna 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama alanı tarafındaysa 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Bilgisayar, 13 inç boyutunda IPS ekrana sahip. 1560 x 2408 piksel çözünürlük sunan bu ekran, ayrıca 500 nit parlaklık sağlıyor.
Öte yandan bataryası ile 16 saate kadar video izleme ve 11 saat internette gezinmeyi mümkün kılıyorken, ayrıca 1080p ön kamera yer alıyor. Ağırlığı 1,23 kg iken, boyutları 29,27 cm, 20,64 cm ve 1,27 cm (genişlik, derinlik, yükseklik) şeklinde.
MacBook Neo Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 37 bin 999 TL
- 8 GB RAM + 512 GB depolama: 42 bin 999 TL
MacBook Neo’nun Türkiye başlangıç fiyatı 37 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihaz şu anda ön sipariş sürecinde ve 11 Mart’ta satışa sunulacak.