Apple'ın Ağzı Açık Kaldı: Ucuz MacBook Peynir Ekmek Gibi Satıyor!

Apple, 11 Mart’ta Türkiye’de de satışa sunduğu MacBook Neo ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Apple CEO’su Tim Cook, kısa süre önce yaptığı açıklamada yeni MacBook modelinin önemli bir satış başarısına imza attığını duyurdu. İşte merak edilen ayrıntılar!

Daha önce MacBook Kullanmamış Tüketiciler MacBook Neo'ya Akın Etti

Tim Cook, sosyal medya hesaplarından MacBook Neo’nun kırdığı yeni satış rekorunu duyurdu. Uygun fiyatlı model, ilk kez Mac alan kullanıcılar kategorisinde en yüksek satış rakamlarını yakalayarak Apple tarihine yeni bir rekor ekledi diyebiliriz. Yani ürünün özellikle ilk kez dizüstü bilgisayar alan veya Windows’tan geçiş yapan müşteriler arasında fazlasıyla popüler olduğunu söyleyebiliriz.

Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm! — Tim Cook (@tim_cook) March 20, 2026

Apple, müşterilerden gelen yoğun talebe stok yetiştirebilmek için mesai harcıyor. Şu an nisan ayından önce teslim edilecek bir MacBook Neo almak oldukça zor. Kaynaklara göre tüm Neo modellerinde en az 2–3 haftalık bir bekleme süresi söz konusu. Bugün sipariş verirseniz cihazınızı en erken 6–13 Nisan tarihleri arasında teslim alabileceksiniz.

Örneğin, şirketin Türkiye web sitesine baktığımızda MacBook Neo için teslim tarihi 7–14 Nisan arasında olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte mart ayında satışa sunulan M5 işlemcili MacBook Air modelinde ise en erken teslim tarihi 25 Mart olarak karşımıza çıkıyor. Tabii, stokların bulunmama durumu yalnızca Apple için geçerli. Diğer perakendecilerde stok durumu Apple’a göre biraz daha iyi.

MacBook Neo'nun Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 13 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1506 x 2408 piksel çözünürlük

1506 x 2408 piksel çözünürlük Ekran Teknolojisi: Liquid Retina

Liquid Retina Parlaklık: 500 nit

500 nit Piskel Yoğunluğu: 219 PPI

Piskel Yoğunluğu: 219 PPI İşlemci: A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)

A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) Pil Ömrü: 16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet

Pil Ömrü: 16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB SSD / 512 GB SSD

Depolama: 256 GB SSD / 512 GB SSD Yükseklik: 1,27 cm

1,27 cm Genişlik: 29,75 cm

Genişlik: 29,75 cm Derinlik: 20,64 cm

20,64 cm Ağırlık: 1,23 kg

Ağırlık: 1,23 kg Kamera: 1080p FaceTime HD kamera

1080p FaceTime HD kamera Ses: Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi

Ses: Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi Touch ID Desteği: 512 GB'lık seçenekte mevcut

512 GB'lık seçenekte mevcut Bağlantı Noktaları: Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak

MacBook Neo'nun Ekran Özellikleri Neler?

MacBook Neo’da 13 inç boyutunda, 500 nit parlaklık ve 1506 x 2408 piksel çözünürlük sunan Liquid Retina ekran yer alıyor. Bu ekran, kullanıcılara canlı renkler ve gözü yormayan bir deneyim sunuyor. Kısacası dizi, film izlerken veya basit oyunlarda tatmin edici bir performans vadediyor.

MacBook Neo Hangi İşlemciden Güç Alıyor?

Ucuz MacBook’un en çok konuşulan özelliği işlemcisi. Modelde, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’te kullanılan Apple A18 Pro yonga seti bulunuyor. 2 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU ile 5 çekirdekli GPU içeren bu işlemci, modelin fiyatının düşük tutulmasında en önemli etken konumunda.

MacBook Neo'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

MacBook Neo, 8 GB RAM ile tek bir seçenek olarak geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunuluyor. 256 GB sürümde Touch ID bulunmazken, 512 GB modelde bu özellik mevcut. Dizüstü bilgisayarın fiyatları şu şekilde;

8 GB RAM + 256 GB depolama: 37 bin 999 TL

8 GB RAM + 512 GB depolama: 42 bin 999 TL

Editörün Notu

MacBook Neo, Apple'ın standartlarına göre uygun fiyat etiketine sahip. Ancak ben şahsen bu seviyelere çıkabiliyorsam M serisi bir işlemci tercih ederim. Örneğin öğrenci indirimi gibi kampanyalarla M2 MacBook Air’ı da benzer fiyatlardan satın alabiliyorsunuz. Tabii, burada Apple A18 Pro güçsüz demek yanlış olur. Zira bugüne dek izlediğimiz karşılaştırma videoları söz konusu çipin gerçekten güçlü olduğunu bizlere gösterdi.