O Gün Geldi Çattı: Marvel's Avengers Satışa Kapatıldı! Peki Şimdi Ne Olacak?

Marvel's Avengers, 2020'de piyasaya sürülmesinin ardından artık tüm dijital mağazalarda resmî olarak satıştan kaldırıldı.

Ocak ayında Crystal Dynamics, servis oyunu Marvel's Avengers için desteğini keseceğini duyurmuş ve gelecekte Marvel's Avengers'a yeni içerik veya özellik eklemeyeceğini açıklamıştı.

Oyunu satın almak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar zamanları vardı, hatta geliştirici Definitive Edition'ı tüm platformlarda son derece düşük bir fiyata sunuyordu, ki bu sürüm tüm hikâye genişlemelerini, tüm oynanabilir kahramanları ve alternatif karakter kıyafetlerinden oluşan devasa bir koleksiyonu içeriyordu.

Ve o gün geldi. Marvel's Avengers artık Steam, PlayStation ya da Xbox üzerinden satın alınamayacak ve oyunun canlı hizmetine son verilecek.

Marvel's Avengers'ta Artık Neler Yapılabilecek?

Ancak bu, oyunun oynanamaz olduğu anlamına gelmiyor. Crystal Dynamics, kalıcı olarak kaldırılmış ve tüm aktif geliştirmeler durdurulmuş olmasına rağmen oyuna zaten sahipseniz şu anda mevcut olan tüm içeriğin tek ve çok oyunculu olarak kullanılabileceğini doğruladı.

Bu durum, iki haftalık bir rotasyonla devam edecek olan Red Room Takeover gibi Sınırlı Süreli Etkinliklerin yanı sıra her ikisi de hâlâ oynanabilir olan Operasyonlar ve War for Wakanda Genişlemesi için de geçerli.

Bunun yanı sıra Kozmetik Pazarı da kapatıldı ve Krediler artık harcanamıyor, bunun yerine oyunculara devam eden maceralarında yardımcı olmak için oyun içi kaynaklar sunuluyor. Definitive Edition'ı 30 Eylül'den önce aldıysanız zaten ücretsiz olarak mevcut olan tüm oyun içi içeriklere erişebileceksiniz.

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Peki siz daha önce Marvel's Avengers oynadınız mı? Sizce oyun bu kaderi hak ediyor muydu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.