Bakan Selçuk Açıkladı: Yüz Yüze Eğitimin Detayları Belli Oldu!

Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul birinci sınıflar için uyum programına ilişkin birtakım detayları açıkladı. Peki, 21 Eylül tarihinde okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Yüz Yüze Eğitim Nasıl Olacak?

21 Eylül tarihine sayılı günler kala velilerin ve öğrencilerin kafasında "21 Eylül tarihinde okullar açılacak mı?" ve "Kaçıncı sınıflar okula gidecek?" gibi birtakım sorular oluşmuştu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile birlikte velilerin ve öğrencilerin kafasında oluşan soru işareti giderildi. Peki, 21 Eylül tarihinden itibaren eğitim öğretim dönemi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak" şeklinde konuştu.