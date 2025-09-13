Microsoft Edge'in Yeni Özelliği, Size Diğer Tarayıcıları Bıraktıracak

Microsoft Edge, video seyretmeyi çok seven kişiler için son derece kullanışlı bir özellik alıyor. Dil bariyerini ortadan kaldıracak olan özellik, seyredilen videoların arasında yabancı dildeki videoların olmasını da sağlayacak. Hiç bilmediğiniz dildeki bir videoda neler konuşulduğunu kendi dilinizde duyabileceksiniz.

Microsoft Edge'e Sesli Çeviri Özelliği Geliyor

Microsoft Edge'in beta versiyonuna web tarayıcısında dinlediğiniz tüm sesleri otomatik olarak kendi dilinize çevirmenizi sağlayan bir özellik eklendi. Yeni özellik şimdilik sadece üç dil için seçenek sunuyor. Bu dillerin arasında İngilizce, İspanyolca ve Korece yer alıyor.

Bir dil seçtikten sonra otomatik olarak sesi oluşturmaya başlıyor. Sıra oynatmaya geldiğinde ise videonun kendi sesi kapatılıyor ve çeviri özelliğinin oluşturduğu ses çalmaya başlıyor. Windows Latest tarafından aktarılanlara göre çeviride çok fazla bir gecikme yok. Ayrıca çevirinin ne kadar doğru olduğu da belirlenemedi.

Yapay zeka destekli bu yeni özellik eğer yüksek doğruluk oranına sahip olur ve minimum gecikme ile çalışırsa web tarayıcısını bazı kullanıcılar için oldukça işlevsel hâle getirebilir. Ancak bu özelliğin herkes tarafından kullanılamayacağını belirtmek gerekiyor. Bunun nedeni, özelliğin aşırı kaynak kullanması.

Edge'in bu yeni özelliği için 12 GB RAM ve 4 çekirdekli bir işlemciye ihtiyacınız var. 16 GB RAM'e sahip bir Windows 11 veya Windows 10 bilgisayarda 12 GB RAM kullanılması, bu özelliğe yeterli kaynak ayırmanızın mümkün olmadığı anlamına geliyor. Çünkü diğer tarafta Windows'un (özellikle 11) kendisi RAM kullanıyor. Bu da neredeyse tüm kaynakların tükenmesine neden oluyor.

Çoğu kişi, videoları arka plana alıp diğer programlara geçme veya oyun oynama eğiliminde. Fakat o program ya da oyunların çalışması için de kaynağa ihtiyacınız var. Sisteminiz hepsine ayıracak kaynak bulamadığında sorun yaşamanız kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla çeviri özelliğinin düşük donanımlı bilgisayarlar için uygun olmadığı söylenebilir.

Microsoft Edge'in Sesli Çeviri Özelliği Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft Edge'in sesli çeviri özelliği şu anda test aşamasında ve her web sitesinde çalışmıyor. Windows Latest tarafından gerçekleştirilen testte YouTube'daki bir videoda kullanılabildi. Ayrıca dil bakımından da şu anlık geniş seçenek yelpazesi sunmuyor fakat şirket, yapay zeka alanında oldukça hızlı bir ilerleme kaydediyor.

Yeni özelliğin birkaç hafta içinde genel kullanıma sunulması beklenmese de önümüzdeki aylarda daha çok kullanıcı ile test edilmeye başlanması olası. Peki, siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıma sunulduğunda deneyecek misiniz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.