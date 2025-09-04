YouTube'un 80 TL'lik İki Özelliği, Microsoft Sayesinde Ücretsiz Oluyor

Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için YouTube Premium'u satın alınabilir kılan iki önemli özellik yakında Microsoft sayesinde ücretsiz hâle geliyor. Microsoft Edge tarayıcısına gelecek yeni özellikle birlikte YouTube kullanıcısı ödeme yapmadan da ücretli özelliklerden yararlanabilecek.

Edge, YouTube Premium Özelliklerini Ücretsiz Yapıyor

YouTube Premium'un satın almaya değer kılan en önemli özellikleri arasında şu anda arka planda oynatma ve reklamsız video izleme deneyimi bulunuyor. Ancak Microsoft Edge tarayıcısı için test edilen yeni özellikler, aylık 80 TL karşılığında alınabilen YouTube Premium aboneliğine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Microsoft Edge Canary'nin Android sürümünde keşfedilen yeni özelliklerden ilki, arka planda video oynatmayı sağlıyor. Bu özelliğe sadece adres çubuğuna "edge://flags" yazarak ulaşılabiliyor.

Yeni özelliği Edge Canary üzerinden kullanabilmek için flags üzerinden "Video Background Play" şeklinde arattıktan sonra özelliği etkinleştirmek ve daha sonra tarayıcıdan site ayarlarına gidip arka planda video oynatmayı etkinleştirmek gerekiyor.

Ücretsiz hâle gelen tek YouTube Premium özelliği bu değil. YouTube Premium'un önemli avantajlarından biri olan reklamsız video izleme özelliğine kavuşmayı sağlayan bir reklam engelleyici de var. Edge Canary, ayrıca açılışta reklamlar yüzünden videoların kesintiye uğramaması için reklam engelleyiciyi açmayı öneren bir pencere gösteriyor.

Kullanıcı, bu pencereden reklam engelleyiciyi açmayı seçtiğinde Edge'in reklam engelleme özelliği çalışmaya başlıyor. Her iki özellik de sadece YouTube'da değil, diğer web sitelerinde de çalışıyor.

Yeni Edge Özellikleri Ne Zaman Gelecek?

Microsoft Edge'in yeni özellikleri henüz genel kullanıma açılmadı. Bu yılın sonlarına doğru tüm Edge kullanıcılarına sunulması bekleniyor ancak o zamana kadar bu yeni özelliklere Microsoft Edge'in mobil sürümünden erişmek mümkün olmayacak.

Yeni özellik, YouTube Premium gereksinimini ortadan kaldırıyor. Bunun da YouTube Premium abone sayısında önemli düşüşlere neden olması muhtemel. Peki, siz Edge tarayıcısına gelen bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel kullanıma açıldıktan sonra kullanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.